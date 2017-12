Divo nhạc Việt bất ngờ hát "Hai mùa Noel" theo điệu Bolero trong chương trình hòa nhạc Giáng sinh diễn ra vào tối 24/12 tại Hà Nội.

Chuỗi chương trình In the spotlight khép lại năm 2017 với hòa nhạc Giáng sinh có chủ đề Imagine, diễn ra vào tối 24/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội. Khán phòng không được lấp đầy nhưng sức hút của Trọng Tấn, Tấn Minh, Tùng Dương và Uyên Linh cũng đủ để nhiều khán giả thủ đô chọn đến nghe nhạc thay vì hòa vào dòng người đi chơi Giáng sinh.

Tấn Minh, Tùng Dương và Trọng Tấn trong hòa nhạc Giáng sinh.

Đêm nhạc mở đầu với màn kết hợp ấn tượng của 3 giọng tenor hàng đầu Việt Nam hiện nay - Trọng Tấn, Tấn Minh và Tùng Dương - trong ca khúc thính phòng nổi tiếng O Sole Mio.

Lần đầu hòa giọng, nhưng sự ăn ý, nâng đỡ lẫn nhau của các nghệ sĩ khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Đây có lẽ cũng là tiết mục ấn tượng nhất của chương trình.

Imagine giới thiệu những bài hát nổi tiếng về chủ đề Giáng sinh và những bản hòa tấu kinh điển của thế giới. Bên cạnh đó, các ca sĩ cũng sẽ mang đến những bản tình ca đã quen thuộc với khán giả của các nhạc sĩ như Đỗ Nhuận, Phạm Duy, Vũ Thành An...

Trong đó, Tùng Dương thể hiện O holy night, Have yourself a Merry Christmas và hai ca khúc quen thuộc Gửi người em gái, Sẽ về thủ đô. Trong đêm nhạc, "divo nhạc Việt" cũng bất ngờ hát một câu trong Hai mùa Noel theo phong cách Bolero.

Nam ca sĩ thành thật cho biết có nhiều người thắc mắc anh có hát được Bolero hay không, và phút ngẫu hứng với Hai mùa Noel là câu trả lời. Tuy nhiên, Hai mùa Noel - sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đài Phương Trang - vốn không phải là một ca khúc Bolero.

Tùng Dương đeo cánh "thiên thần" trên sân khấu.

Trước đó, vào cuối tháng 8, Tùng Dương gây tranh cãi với phát ngôn "Già trẻ lớn bé đắm đuối với Bolero đúng là sự thụt lùi". Theo giọng ca Con cò, nhạc Bolero chỉ có giá trị về mặt hoài niệm, hoài cảm nhưng không mang tính sáng tạo, phát triển nền âm nhạc.

Quan điểm của Tùng Dương làm dậy sóng dư luận suốt một thời gian. Nhiều nghệ sĩ chuyên trị nhạc Bolero lên tiếng phản đối dữ dội phát ngôn của Tùng Dương. Nhưng cũng có ý kiến đồng tình với Tùng Dương và nhận định nhạc Bolero đang bị thương mại hóa, bùng nổ quá đà.

Ngoài màn ngẫu hứng có phần "lạc tông", Tùng Dương có phần thể hiện gần như nổi bật nhất trong đêm nhạc Imagine. Những ca khúc được phối theo phong cách Jazz được xem là lợi thế, là đất diễn để nam ca sĩ dễ dàng thăng hoa trên sân khấu. Có thời điểm, cảm như hòa nhạc này là của Tùng Dương.

Trong những tiết mục kết hợp với Tấn Minh, Trọng Tấn - hai đàn anh trong nghề - Tùng Dương cũng không tỏ ra lép vế. Nam ca sĩ còn khoe khiếu hài hước khi tếu táo chia sẻ về việc mình và hai đàn anh có chiều cao tương đương nhau. Nhưng ngoại hình thì Trọng Tấn và Tấn Minh "nhỉnh" hơn một chút.

Với hòa nhạc Giáng sinh, Trọng Tấn và Tấn Minh thể hiện tròn vai. Tấn Minh vẫn nhẹ nhàng hát ca khúc quen thuộc Nỗi lòng người đi và Buồn ơi chào mi. Trong khi, Trọng Tấn gây ấn tượng với Bài thánh ca buồn, Áo mùa đông bằng chất giọng không thể lẫn vào đâu được.

Uyên Linh lần đầu song ca với Trọng Tấn.

Sự xuất hiện của Uyên Linh được xem là điểm nhấn của chương trình. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với những ca khúc tiếng Anh All I want for Christmas is you hay My grown up Christmas list. Tuy nhiên, cách đặt để Uyên Linh trong chương trình có phần khó hiểu. Nữ ca sĩ được giới thiệu là ca sĩ khách mời nhưng lại hát tương đối nhiều.

Việc Uyên Linh chỉ song ca với Trọng Tấn thay vì có màn kết hợp với các ca sĩ khác như Tấn Minh, Tùng Dương cũng chưa hẳn là một lựa chọn hợp lý. Không khó để nhận ra, khi hòa giọng, Trọng Tấn đã phải ẩn mình, tiết chế để nâng đỡ Uyên Linh trên sân khấu.

Imagine theo đúng "tôn chỉ" của In the spotlight là thượng tôn âm nhạc. Ở đó những chiêu trò sân khấu được hạn chế, chỉ âm nhạc và giọng hát là thăng hoa. Một Tấn Minh lịch lãm, uyển chuyển trong từng nốt nhạc, một Trọng Tấn vừa hào sảng, đĩnh đạc, vừa trữ tình lãng mạn kết hợp với sự biến báo của Tùng Dương đã tạo nên những cảm xúc khó quên trong khán giả.

Nhưng màu sắc của Imagine lại tương đối buồn. Cách sắp xếp ca khúc khiến đêm nhạc có những khoảnh khắc não nề, thiếu đi sự hứng khởi cần thiết. Với nhiều khán giả, một chương trình vào đêm Giáng sinh, đâu cần nức nở đến thế...