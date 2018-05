5 căn nhà bất ngờ sụp xuống sông

Trong lúc người dân ở gần bờ sông Ô Môn (Cần Thơ) thức dậy sửa soạn công việc buôn bán thì nghe tiếng rắc rắc. Một lúc sau, 5 căn nhà sụp xuống sông, nhiều căn khác bị ảnh hưởng.

Trưa 21/5, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành di dời tài sản và vận động hơn 10 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Ô Môn (phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) chuyển đến nơi an toàn.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng hơn 5h sáng 21/5, khiến 5 căn nhà sụp xuống sông. Tại hiện trường, đoạn sạt lở dài khoảng 50 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 m.

5 căn nhà của người dân bị sạt lở vào sáng 21/5. Ảnh: M.A.

Khu vực sạt lở đã tạo ra hố xoáy rất sâu. Ngoài 5 căn nhà bị sụp xuống sông, nhiều căn nhà khác cũng bị ảnh hưởng và buộc phải di dời khẩn cấp.

Theo người dân địa phương, vài ngày trước họ phát hiện tại khu vực đang sinh sống có dấu hiệu bất thường nên chủ động di dời, do vậy sự cố không gây thiệt hại về người.

Nơi xảy ra sạt lở bờ sông dài khoảng 50 m, ăn sâu vào đất liền 10 m, gây ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân. Ảnh: M.A.

Người dân địa phương cho biết thêm những căn nhà bị sụp đã xây dựng từ lâu. Các hộ bị ảnh hưởng sống chủ yếu nhờ vào việc mua bán tạp hoá, quần áo.

"Sáng nay, mọi người thức dậy thấy dấu hiệu bất thường nên nhanh chóng di chuyển ra khỏi nhà. Một lúc sau, các căn nhà này bị sụp”, một người dân bị ảnh hưởng nói.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản và chuyển đến nơi ở an toàn. Ảnh: M.A.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị thiệt hại và đang chịu ảnh hưởng khẩn trương di dời tài sản và người đến nơi an toàn.