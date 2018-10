5 địa điểm bí ẩn nhất thế giới

Đồi Menwith, Anh Đồi Menwith được cho là trạm theo dõi điện tử lớn nhất thế giới, chuyên thu thập tin tức tình báo cho Anh và Mỹ. Đây cũng là căn cứ mặt đất của các vệ tinh Mỹ. Nơi này thuộc sự quản lý của Không quân Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, người ta cho rằng căn cứ có liên hệ với ECHELON, hay còn gọi là Five Eyes, mạng lưới do thám toàn cầu bao gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada và New Zealand. Không ai được phép nhìn thấy hoạt động bên trong của trung tâm do thám ngoại trừ người của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và ECHELON. Ảnh: Getty.