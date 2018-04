5 điểm cộng đáng khen và 5 điểm trừ đáng kể của 'Siêu thú cuồng nộ'

3. Màn trình diễn xuất thần của Dwayne Johnson: Ngoài hình thể vạm vỡ, Dwayne “The Rock” Johnson tiếp tục phát huy lối diễn xuất hài hước đã trở thành thương hiệu của mình. Sau Jumani: Welcome to the Jungle, anh vẫn không khiến khán giả thất vọng khi mang lại vai diễn ấn tượng. Trong Rampage, anh thể hiện tốt những cảnh diễn biến tâm lý khi đứng trước tình bạn với George và đối diện với quá khứ của mình.