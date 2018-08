5 điểm khác biệt của Bien Hoa New City

Vị trí đắc địa, không gian sống trong lành, sổ đỏ trao tay… là những điểm khác biệt, hút khách mà Bien Hoa New City sở hữu.

Dưới đây là 5 điểm nổi bật cư dân được thừa hưởng khi lựa chọn Bien Hoa New City làm nơi sinh sống hoặc đầu tư.

Vị trí đẹp ngay cửa Đông TP.HCM

Bien Hoa New City sở hữu vị trí đẹp, nằm trong vùng kinh tế phát triển trọng điểm phía Nam và là tâm điểm của tứ giác tiềm năng vùng đô thị TP.HCM, nơi được định hướng trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Là khu đô thị mới bên sông của TP. Biên Hòa (Đồng Nai), Bien Hoa New City được đánh giá cao khi liền kề ngã ba Vũng Tàu. Từ đây, cư dân sẽ được thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại cả về đường bộ, đường thủy và hàng không.

Ngoài ra, vị trí nằm tại tâm điểm vùng kinh tế nên cư dân Bien Hoa New City có thể kết nối thông suốt với trung tâm TP.HCM và những khu vực lân cận qua các tuyến đường trọng điểm: Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến đại lộ ven sông rộng 60 m đang hình thành.

Cũng từ Bien Hoa New City, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển tới sân bay quốc tế Long Thành - cửa ngõ hàng không lớn nhất Việt Nam chỉ với 10 phút. Ngoài ra, cầu qua sông Đồng Nai trong tương lai sẽ kết nối khu vực dự án đến quận 9 (TP.HCM) dễ dàng.

Cư dân Bien Hoa New City được thừa hưởng không gian sống trong lành, xanh mát của khu vực.

Không gian sống trong lành

Nhờ nằm liền kề sân golf, Bien Hoa New City được thừa hưởng không gian sống trong lành từ khoảng xanh rộng lớn của khu vực. Đặc biệt, dự án có 3 mặt được bao bọc bởi dòng sông xanh mát.

Không chỉ mang đến cuộc sống an ninh, hiện đại, Bien Hoa New City còn nâng niu cảm xúc của các cư dân với cảnh quan được đầu tư thiết kế công phu. Vẻ đẹp sang trọng, lãng mạn và quyến rũ với những dải xanh mềm mại của sân golf, Bien Hoa New City tựa như bức tranh nhiều màu sắc vừa có nét bình yên của thiên nhiên, vừa có dáng hình của đô thị hiện đại.

Tiện ích đa dạng

Bien Hoa New City là lựa chọn phù hợp cho cư dân mong muốn an cư tại đây. Hàng loạt tiện ích đa dạng của khu vực như siêu thị, trung tâm điện máy, trường đại học… sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, nội khu dự án cũng được quy hoạch và đầu tư đồng bộ tổ hợp tiện ích và dịch vụ vượt trội, nhằm mang đến cuộc sống tiện nghi và chất lượng như: khu thương mại - dịch vụ - giải trí, trường học các cấp, khu y tế và hành chính…

Với Bien Hoa New City, cư dân sẽ được trải nghiệm những dịch vụ hiện đại cùng không gian sang trọng của khu club house và bến du thuyền. Bỏ lại đằng sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật, cư dân của Bien Hoa New City có thể thư thái thả mình trong làn nước mát của hồ bơi và ngắm nhìn trọn cảnh khu sân golf.

Khu club house và bến du thuyền là dấu ấn độc đáo của Bien Hoa New City.

Sổ đỏ trao tay

Khách hàng luôn ưu tiên những dự án có sổ đỏ trước khi quyết định “xuống tiền” chọn mua. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo về quyền sở hữu đối với bất động sản. Sổ đỏ trao tay đồng thời trở thành chìa khóa cho nhiều chủ đầu tư nhờ thanh khoản cao và có sức hấp dẫn lớn đối với đông đảo khách hàng mua để ở lẫn đầu tư.

Chính vì thế, với việc là một trong những dự án hiếm hoi tại khu vực có sổ đỏ cùng hạ tầng hoàn thiện, Bien Hoa New City nắm giữ ưu thế thu hút và tạo niềm tin cho khách hàng.

Khả năng sinh lời cao

Nhiều điểm nhấn khác biệt giúp Bien Hoa New City mang tới các nhà đầu tư cơ hội sinh lời cao với giá trị bất động sản của dự án tăng lên từng ngày. Biên Hòa cũng là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn có nguồn vốn FDI cao, thu hút đông đảo chuyên gia và nguồn nhân lực cấp cao đến sinh sống và làm việc. Do đó, dự án thừa hưởng tiềm năng lớn về phát triển bất động sản cho thuê.

Hơn nữa, nhà liên kế và biệt thự liền kề sân golf là 2 sản phẩm bất động sản mà dự án sở hữu. Trong tương lai, Bien Hoa New City còn được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị sầm uất của khu vực, đem đến tiềm năng lớn cho bất động sản nơi đây.