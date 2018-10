5 điều cần biết về ‘Suicide Squad 2’ của James Gunn

James Gunn sẽ đem tới sự màu nhiệm: Một nhóm nhân vật bát nháo cùng những bản nhạc phim lôi cuốn, Suicide Squad từng bị cho là “học đòi” Guardians of the Galaxy của chính James Gunn. Chỉ có điều, bộ phim về nhóm Biệt đội Tự sát của David Ayer thực sự tẻ nhạt, vô hồn, và hoàn toàn trái ngược với những gì mà đối thủ đã làm được. Kể cả khi giành kết quả tốt tại phòng vé, Suicide Squad chỉ càng khiến công chúng trở nên mất niềm tin vào DCEU sau Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) trước đó vài tháng. Chiêu mộ “đúng đối tượng” là James Gunn cho Suicide Squad 2, DCEU nay có thể kỳ vọng rằng họ sẽ tạo ra một tác phẩm xứng tầm và khiến Marvel Studios phải lo lắng.