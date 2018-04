5 lưu ý khi sử dụng điều hòa cho trẻ

Con bị nhiễm lạnh, bị bệnh mũi họng, viêm phổi vì lạnh là điều khiến cha mẹ lo sợ nhất khi dùng điều hòa. Để con luôn khỏe mạnh, cha mẹ lưu ý 5 nguyên tắc dưới đây.

Theo bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, Chuyên khoa 1 Nội Nhi - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc, cơ thể trẻ em đang tăng trưởng nên các chuyển hóa trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, thân nhiệt hơi cao và trẻ thường thấy nóng bức hơn người lớn. Cơ chế điều hòa nhiệt độ trong cơ thể, hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm chưa hoàn thiện nên các phản ứng điều nhiệt như tăng tiết mồ hôi, sốt cao co giật có thể diễn ra thất thường.

Khi thời tiết nóng bức, chiếc quạt máy hay tuyệt vời hơn là điều hòa không khí sẽ là giải pháp hữu hiệu, giúp trẻ và cả gia đình được thoải mái, tạo giấc ngủ ngon để trẻ tăng trưởng chiều cao. Điều quan trọng là biết cách sử dụng điều hòa sao cho phù hợp và an toàn cho bé.

Duy trì nhiệt độ phòng hợp lý

Khi cho bé nằm điều hòa, mẹ chú ý nhiệt độ phòng không nên quá chênh lệch so với nhiệt độ bên ngoài. Với trẻ sơ sinh, nhiệt độ phù hợp có thể là 30-32 độ C, trẻ nhũ nhi sẽ đủ ấm ở nhiệt độ 28-29 độ C, trẻ lớn và người lớn hơn thì nhiệt độ có thể giảm xuống còn 26-27 độ C.

Sau khi điều chỉnh điều hòa để đạt nhiệt độ mong muốn, mẹ phải kiểm tra thực tế xem nhiệt độ phòng đã phù hợp với bé chưa, gia giảm cho bé cảm thấy thoải mái, không ra mồ hôi hoặc không lạnh da thịt. Nhiệt độ lý tưởng trong phòng bé thường là 26-32 độ C. Người lớn có thể sẽ cảm thấy khá nóng với nhiệt độ này nhưng với trẻ như vậy là hợp lý.

Tránh nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS)

SIDS thường xảy ra ở trẻ 2-4 tháng tuổi, khi cơ thế còn yếu và hệ miễn dịch chưa ổn định. Nguyên nhân gây ra SIDS rất khó xác định nhưng thân nhiệt quá cao cũng là một trong những yếu tố gây gia tăng nguy cơ đột tử ở trẻ.

Bác sĩ Yến Thủy cho biết: ‘’Mẹ nên chú ý giữ phòng bé ở nhiệt độ mát vừa phải, sử dụng điều hòa để ổn định nhiệt độ và nên đặt bé nằm ngửa hay nằm nghiêng khi ngủ. Nếu trẻ đòi nằm sấp để ngủ thì phải tránh kê gối, không nằm nệm bông quá mềm lún có thể làm ngạt mũi trẻ. Mẹ có thể cho bé bú hoặc ngậm núm vú trong khi ngủ để giảm nguy cơ SIDS”.

Trẻ ngủ thoải mái dưới máy điều hòa mặc dù thời tiết nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Tránh thổi hơi lạnh trực tiếp lên người bé

Mẹ không nên để luồng hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa phả trực tiếp lên người trẻ. Nên đặt giường trẻ lệch sang bên, ngoài tầm thổi của quạt gió. Điều hòa cũng nên được bố trí ở vị trí cao, điều chỉnh luồng gió đều, không để chế độ chạy thẳng một góc trực tiếp hướng về phía bé.

Cha mẹ không cần thiết phải tắt rồi bật máy lạnh nhiều lần trong đêm mà chỉ nên điều chỉnh nhiệt độ khi cần thiết (người lớn thấy nóng hay lạnh quá).

Quy tắc 3 phút

Để tránh bé bị sốc nhiệt do thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa trong và ngoài phòng điều hòa, mẹ nên mở cửa trước đó 3 phút (hoặc tắt máy lạnh), cho bé vui chơi ở gần đó và quen dần với luồng không khí nóng bên ngoài mới hẳn để bé ra khỏi phòng.

Tương tự, khi bé mới ở ngoài về, mẹ cũng nên lau sạch mồ hôi và để bé nghỉ ngơi khoảng 3 phút ở nhiệt độ phòng trước khi bật điều hòa.

Dùng điều hòa diệt khuẩn

Sau khi đóng kín cửa phòng mở máy điều hòa cả đêm, buổi sáng sau khi tắt máy lạnh, mẹ nên mở tung cửa sổ, cửa lớn để nắng gió vào phòng giúp khử khuẩn (trừ khi môi trường bên ngoài bị ô nhiễm khói bụi quá mức) và tương tự nếu sử dụng máy lạnh vào giấc ngủ trưa.

Nếu sử dụng máy lạnh cả ngày, mẹ cũng nên thỉnh thoảng tắt máy và mở cửa phòng 1-2 giờ vào buổi sáng.

Cần vệ sinh máy lạnh định kỳ 4-6 tháng một lần, nhất là sau đợt trẻ bị bệnh viêm hô hấp có ho, hắt hơi nhảy mũi… để tránh tái nhiễm bụi và tác nhân gây bệnh.

Mẹ có thể sử dụng các dòng điều hòa với chức năng diệt khuẩn, loại bỏ khói bụi và vi khuẩn có hại, các tác nhân gây dị ứng trong không khí để bé có được bầu không khí trong lành, thoải mái hơn khi ngủ. Bé ngủ ngon, đủ giấc sẽ khỏe mạnh và phát triển tốt hơn.

