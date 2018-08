5 năm, Cần Thơ kỷ luật 49 đảng viên liên quan đến tham nhũng

Cần Thơ thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 537 đảng viên, trong đó 49 đảng viên liên quan đến tham nhũng.

Ngày 7/8, Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức “Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, cho biết qua công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng đã phát hiện và thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 537 đảng viên.

Trong đó, 49 đảng viên liên quan đến tham nhũng (8 khiển trách, 10 cảnh cáo, 4 cách chức và 27 bị khai trừ khỏi Đảng).

Vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ được đánh giá là tương đối nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người.

Ban Thường vụ Thành ủy đưa vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm, tránh trường hợp kéo dài, gây dư luận không tốt.

Nhóm cán bộ Thanh tra giao thông bị tuyên án tù do nhận hối lộ. Ảnh: Minh Anh.

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, cơ quan điều tra thụ lý 27 vụ/57 bị can, đã giải quyết 24/54 bị can và đang điều tra 3 vụ/3 bị can.

Trong số 24 vụ tham nhũng nêu trên, tòa án hai cấp đã xét xử 23 vụ, còn một vụ (một bị can) đang chờ xét xử là Bùi Văn Minh bị truy tố về tội Nhận hối lộ xảy ra tại Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ. Minh bị truy tố sau khi vụ án được mở rộng điều tra.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ cho biết tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án tham nhũng khoảng 17 tỷ đồng, số tài sản thu hồi được hơn 3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 20%).

Nhiều vụ việc không thể thu hồi tài sản do không phát hiện, truy tìm được tài sản vì đã bị người phạm tội tẩu tán.

Theo ông Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng Viện KSND TP Cần Thơ, tội phạm về tham nhũng vẫn diễn biến nghiêm trọng và phức tạp với nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

Một số vụ án phức tạp, tội phạm thực hiện trong thời gian dài với tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn…

Ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường, chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án liên quan đến tham nhũng, xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn đe, nhất là các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm.