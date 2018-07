5 ngôi sao thường tự diễn cảnh hành động như Tom Cruise

Điều đáng nói là cho đến năm 2008, khi Ford đã bước sang độ tuổi ngoài 60, ông vẫn xin đạo diễn Steven Spielberg tự mình thực hiện một số cảnh hành động mạo hiểm ở Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Nỗ lực của Ford là rất đáng khen ngợi. Chỉ tiếc thay, đó lại là bộ phim tệ nhất của thương hiệu điện ảnh lừng danh.