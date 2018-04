5 yếu tố cần có để chương trình đào tạo khơi dậy thế mạnh học sinh

Giáo trình chuyên sâu và xuyên suốt nhiều độ tuổi, chú trọng kỹ năng học thuật và giáo viên nhiệt huyết là một số yếu tố giúp học sinh phát huy thế mạnh.

"Nếu có một quyển sách mà bạn rất muốn đọc nhưng vẫn chưa được ai viết ra, bạn phải là người đầu tiên viết nên quyển sách đó", câu nói của nhà văn Mỹ đạt giải Nobel Toni Morrison là cảm hứng để bà Ngô Thùy Ngọc Tú, nhà sáng lập tổ chức giáo dục Yola (TP.HCM) triển khai hoạt động "The power within you - Khai phóng sức mạnh tiềm năng". Chương trình sở hữu 5 thế mạnh dưới đây.

Giáo trình chuyên sâu

Yola ứng dụng chương trình giảng dạy nghiên cứu chuyên sâu, giúp học viên đạt được kết quả cao và phát huy sức mạnh tiềm ẩn ở lĩnh vực yêu thích. Chương trình áp dụng giáo trình tiên tiến của Mỹ, giảng dạy thông qua kiến thức khoa học và xã hội, kết hợp kỹ năng sống.

Chương trình giúp học viên đạt được kết quả cao.

Xuyên suốt từ nhỏ đến lớn

Chương trình học chi tiết và phù hợp quá trình phát triển xuyên suốt từ 5 tuổi trở lên của học viên. Quá trình gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên là xây dựng nền tảng hấp thụ tiếng Anh tự nhiên từ lớp tiếng Anh thiếu nhi Dolphin (5-9 tuổi). Lớp tiếng Anh thiếu niên Junior (9-14 tuổi) giúp các em làm quen với tiếng Anh học thuật, khơi gợi niềm đam mê với kiến thức khoa học, xã hội.

Sau khi hoàn thành lớp luyện thi TestPrep dành cho học viên trên 14 tuổi và kỹ năng bổ sung các môn toán, khoa học..., các em được trang bị để sẵn sàng trên con đường săn học bổng du học.

Chú trọng kỹ năng học thuật

Kỹ năng học thuật và điểm số bài thi quốc tế dần cải thiện nếu có chương trình học rõ ràng, lộ trình phù hợp.

Yola đã đào tạo hơn 20.000 học viên với điểm thi IELTS, TOEFL, SAT cao, giành tổng giá trị học bổng hơn 220 tỷ đồng từ top 100 trường đại học hàng đầu thế giới.

Chương trình học kết hợp giữa kiến thức và hoạt động ngoại khóa.

Giáo viên truyền cảm hứng

Giảng viên không chỉ là người dạy ngôn ngữ mà mang nhiệm vụ truyền lửa. Ngoài kiến thức, kỹ năng tiếng Anh, học viên được truyền cảm hứng từ góc nhìn của thầy cô bản xứ lẫn giáo viên là cựu du học sinh từ nhiều đại học danh tiếng thế giới.

Học trên lớp kết hợp online

O2O (Offline to Online) là phương pháp kết hợp học trên lớp và rèn luyện bổ sung online tại nhà. Cách học này cho phép phụ huynh theo dõi từng bài tập và sự tiến bộ của con mình. Bên cạnh đó, nền tảng này còn nâng cao điểm số của học viên bằng việc điều chỉnh chương trình học phù hợp với điểm mạnh, điểm yếu của từng em.