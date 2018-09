6 câu hỏi trong vụ 7 thanh niên tử vong sau đêm nhạc ở hồ Tây

Một đêm nhạc có 7 người tử vong, 5 người cấp cứu nghi do sốc ma túy. Sự việc trên đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền trong việc quản lý các sự kiện âm nhạc.

Sau khi xảy ra vụ 7 người tử vong trong đêm nhạc "Du hành tới mặt trăng" ở Công viên Hồ Tây, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Phó thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 20/9.

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã giao Thanh tra Bộ khẩn trương chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở pháp lý, quy trình cấp giấy phép tổ chức chương trình, báo cáo Bộ trưởng trước 14h hôm nay.

"Du hành tới mặt trăng" là sự kiện gì?

Lễ hội âm nhạc điện tử "Du hành tới mặt trăng" được quảng bá là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) bước năm thứ 3. Vé tham dự có giá dao động 500.000 - 600.000 đồng/vé, được bán cách đây 2 tháng.

Quan cảnh sự kiện "Du hành tới mặt trăng" tối 16/9. Ảnh: Thái Bảo.

Sự kiện có sự tham gia của 4 DJ nước ngoài, với 3 sân khấu ngoài trời và hệ thống loa công suất lớn, đèn laser, màn hình tương tác...

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận đơn vị này đã cấp giấy phép cho Công ty kết nối Á Châu (trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức lễ hội âm nhạc trên vào tối 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây.

Trong đêm nhạc, đám đông quay cuồng trong tiếng nhạc điện tử, nhiều thanh niên đồng loạt hôn mê rồi tử vong.

Lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên nước hồ Tây Sau lễ hội âm nhạc điện tử tại Công viên nước hồ Tây (Hà Nội), ít nhất 7 người tử vong. Nhiều người khác đang cấp cứu.

Bao nhiêu người tham dự?

Số lượng người tham dự mà đơn vị tổ chức đăng ký khoảng 5.000 người. Tuy nhiên, nhiều người dự khán cho rằng số lượng khách đông hơn nhiều.

Bảo, một người có mặt tại đêm nhạc hội, cho biết lễ hội tổ chức tại 3 sân khấu ngoài trời trong Công viên Hồ Tây. Các sân khấu này có mái vòm, đều quá tải do lượng người đến quá đông.

Từ khu vực VIP, Bảo thấy những người dự lễ hội âm nhạc đứng san sát, khó di chuyển. Do ngột ngạt và mất nước, nhiều thanh niên bất tỉnh được bạn bè quạt mát.

Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết quận đang yêu cầu Công viên Hồ Tây báo lại con số chính xác số lượng người có mặt trong đêm nhạc.

Nguyên nhân tử vong là gì?

Đêm nhạc bắt đầu từ 17h, theo dự kiến sẽ kéo dài đến nửa đêm. Nhưng đến khoảng 22h, một số khán giả bắt đầu đổ gục. Họ xuất hiện triệu chứng co giật, sùi bọt mép, nghi do sốc thuốc.

Người tham dự sử dụng bóng cười tại lễ hội. Ảnh: H. Hằng.

Nhóm người này lập tức được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó có tới 7 người tử vong. Một số người có biểu hiện tim ngừng đập ngay trước khi được đưa tới bệnh viện.

Sáng 17/9, cơ quan chức năng xác định 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê. Toàn bộ nạn nhân trên đều dương tính với ma túy. Tuy nhiên, câu trả lời cho thông tin ma túy loại gì, do ai mang đến chưa được giải đáp.

Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

Theo nhận định ban đầu, vụ việc có nguyên nhân chủ quan từ chính các nạn nhân. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang gấp rút làm rõ những đơn vị có liên quan trách nhiệm với vụ việc này, trực tiếp là các cơ quan cấp phép và đơn vị tổ chức, quản lý sự kiện.

Các nạn nhân có đi cùng nhóm?

Ngày 17/9, không khí tang thương bao trùm gia đình các nạn nhân ở Bệnh viện E Hà Nội khi chờ mang thi người thân về quê. Xe cứu thương liên tục rời viện.

Một thanh niên ngất xỉu tại lễ hội âm nhạc tối 16/9.



Trong số 12 nạn nhân (7 tử vong, 5 đang cấp cứu), không có ai trong số họ quá 30 tuổi. Một số người mới tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên.

Trong 7 nạn nhân tử vong, 4 người ở Hà Nội, 3 người còn lại lần lượt ở các tỉnh Hải Phòng, Sơn La, Cao Bằng. 5 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng có 3 người ở Hà Nội và 2 người ở các tỉnh lân cận.

Cơ quan chức năng chưa có cơ sở khẳng định các nạn nhân đi cùng nhóm vì họ đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Ai chịu trách nhiệm?

Trả lời về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự và phòng ngừa sử dụng ma túy tại đêm hội âm nhạc, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, nói địa phương đã tổ chức thanh tra theo quy định.

Trước khi đêm nhạc diễn ra một ngày, hôm 15/9, quận đã kiểm tra hợp đồng thuê địa điểm biểu diễn, các giấy tờ liên quan. Khi đó, công viên Hồ Tây cam kết đảm bảo an ninh trật tự theo quy định. Sau đó, UBND quận đã giao Phòng văn hóa và công an quận kiểm tra, nắm tình hình.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

Về vấn đề này, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Văn Viện nói mỗi năm công an TP bảo vệ rất nhiều sự kiện lớn. An ninh trật tự tại tất cả các sự kiện này đều được Công an Hà Nội đảm bảo.

Để kiểm soát, ngăn chặn việc mang theo vũ khí, ma túy, công an TP có các tổ 141, CSCĐ làm nhiệm vụ trên đường. Sự kiện này được Sở Văn hóa Thông tin cấp phép thực hiện trên quận Tây Hồ, UBND quận có trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo.

Điều tra thế nào?

Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Hà Nội, Công an TP căn cứ kết quả điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, đây là vụ việc đáng tiếc. Có những nạn nhân phát hiện trong người có chất ma túy đang chờ giám định. Sau khi điều tra, cơ quan công an mới có thể xác định đó là loại gì.

"Với sự kiện văn hóa đông như vậy, khi xảy ra hậu quả chết người, cơ quan điều tra cần phải có thời gian điều tra, làm rõ", đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội chia sẻ.