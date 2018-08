6 chú mèo kiếm nhiều tiền nhất thế giới nhờ mạng xã hội

Nhờ vào vẻ ngoài, tài năng đặc biệt của mình, những chú mèo này nhanh chóng nổi tiếng và kiếm được bộn tiền trên mạng.

'Chú mèo cau có' xuất hiện tại lễ ra mắt sách ở New York Với độ phủ sóng quốc tế, Grumpy có nhiều hợp đồng quảng cáo, thậm chí còn được viết thành sách.

S

ở hữu vẻ ngoài đặc biệt, nhiều chú mèo đã trở nên nổi tiếng khắp các diễn đàn. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc khiến người khác trầm trồ khi ngắm nhìn, những con vật này còn giúp chủ nhân kiếm bộn tiền nhờ vào loạt hình ảnh được đăng tải.

Dưới đây là 6 chú mèo "nổi đình đám", được đánh giá là kiếm nhiều tiền nhất thế giới, hơn cả mức lương trung bình của một công dân Anh.

1. Grumpy cat (chú mèo cau có): 9 triệu bảng Anh/năm

Nổi danh từ năm 2012 nhờ một bức ảnh trên mạng, chú mèo nước Mỹ nhanh chóng trở thành đề bàn luận tại nhiều diễn đàn lớn.

Với đặc trưng là gương mặt lúc nào cũng cau có, các bức ảnh của "người bạn 4 chân" luôn thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Gương mặt luôn cau có của chú mèo nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Tên thật của chú mèo "triệu đô" này là Tardar Sauce, thuộc sở hữu của Tabatha Bundesen, ở thị trấn Morristown, bang Arizona, Mỹ.

Với 13 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, độ nổi tiếng của Grumpy sánh ngang với các ngôi sao Hollywood.

Với độ nổi tiếng của mình, "chú mèo cau có" nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, cùng các sản phẩm ăn theo.

Câu chuyện về chú mèo 6 tuổi thậm chí còn được chuyển thể thành sách với tựa đề Grumpy Cat: A Book Grumpy và The Grumpy Guide To Life: Observations By Grumpy Cat.

Với độ phủ sóng quốc tế, Grumpy nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Hiện tại, với vai trò là gương mặt đại diện cho một nhãn hiệu thức ăn cho mèo, Grumpy kiếm được 20.000 bảng Anh cho mỗi bài đăng trên Instagram - một số tiền đáng mơ ước.

Ước tính mỗi năm chú mèo này kiếm được 9 triệu bảng Anh (hơn 250.000 tỷ đồng).

2. Choupette: 2,8 triệu bảng Anh/năm

Choupette được biết đến với hình mẫu "mèo nhà người ta" khi được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi chủ nhân là nhà thiết kế nổi tiếng của hãng Chanel -Karl Lagerfeld.

Choupette xứng đáng được gọi là "mèo nhà người ta" khi có cuộc sống sang chảnh như các ngôi sao thế giới.

Được cưng chiều và nâng đỡ hết mực bởi chủ nhân, cô mèo nổi danh khi được xem là "nàng thơ", tạo nên cảm hứng cho nhiều mẫu thiết kế, thậm chí thay đổi nhân sinh quan của vị giám đốc sáng tạo đầy quyền lực.

Không chỉ là con vật bình thường, cô mèo quý tộc này còn là mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng xa xỉ như xe hơi, mỹ phẩm, lên trang bìa của tạp chí thời trang nổi tiếng Vogue.

Đây cũng là con mèo sang chảnh bậc nhất khi được chăm chút kĩ lưỡng, luôn được ăn những món cao cấp như pate gan, thịt gà, măng tây do đầu bếp riêng chuẩn bị. Bên cạnh đó, nó được chải lông, làm móng thường xuyên.

Tài khoản Instagram và Twitter của Choupette nổi tiếng khiến nó được sánh ngang với những ngôi sao hạng A như Kate Moss hay Naomi Campbell.

3. Nala: 457.000 bảng Anh/năm

Hơn 3,7 triệu lượt theo dõi trên Instagram, Nala được xếp vào danh sách những chú mèo nổi tiếng nhất thế giới.

Nala từng bị bỏ lại ở một nhà kho bởi chủ cũ của nó. Tuy nhiên, rất may mắn cho nó là đã được một người tốt tìm thấy và đưa về nhà nuôi.

Biểu cảm đa dạng của Nala khiến chú mèo này được nhiều người yêu quý.

Chú mèo này nhận được sự yêu thích từ đông đảo người hâm mộ nhờ những biểu cảm đáng yêu, lúc nào đôi mắt cũng mở to đầy ngạc nhiên, gương mặt thân thiện nhưng cũng có phần "tăng động".

Câu chuyện về chú mèo hoang được giải cứu phần nào khiến cho những người yêu mèo có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống, lòng nhân ái.

4. Keyboard cat (chú mèo đánh đàn): 75.000 bảng Anh/năm

Đây là chú mèo bất ngờ nổi tiếng nhờ một clip đăng tải trên mạng. Hiện tại, đoạn video vui nhộn này thu hút hơn 52 triệu lượt xem.

Phiên bản gốc của "mèo chơi đàn" là chú mèo tên Fatso. Clip trên được quay vào năm 1984, nhưng đến tận năm 2007 mới được đăng tải lên Internet.

Năm 1987 là năm cuối cùng Fatso còn sống, biểu tượng nó để lại thì vẫn đang có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tận bây giờ.

Bento là phiên bản tiếp theo của "mèo đánh đàn" giúp chủ nhân của nó kiếm được bộn tiền từ các video trên mạng.

Sau Fatso, có những phiên bản khác của "mèo chơi đàn" ra đời và cũng tạo được nhiều sự chú ý. Gần đây nhất là chú mèo có tên Bento, đáng tiếc là nó cũng đã mất sau khi kiếm được 75.000 bảng Anh mỗi năm.

5. Hamilton - chú mèo hipster: 80.000 bảng Anh/năm

Với đặc trưng với một vệt lông màu trắng như hình dáng của một bộ ria mép mọc vểnh như quý ông thời thượng, chú mèo Hamilton được nhiều người yêu quý và đặt biệt danh hipster.

Bộ ria mép vểnh ngược là điểm nhấn tạo nên thương hiệu của chú mèo hipster.

Vốn là chú mèo hoang, từ khi sinh ra chưa từng nhận được sự chăm sóc từ con người, sau một tháng được đón về nuôi, một ngày nọ, "quý ông ria mép" leo lên nóc tủ của Jay Stowe và chọn đó là chốn riêng của mình cho đến tận hôm nay.

Stowe - chủ nhân của chú mèo, là chuyên gia công nghệ - đã lập cho nó tài khoản Instagram, khiến nó nhanh chóng nổi tiếng.

Sau này, Hamilton có riêng một kênh truyền hình trực tuyến, xuất hiện trong vài đoạn quảng cáo và thậm chí còn cho ra dòng sản phẩm lịch 2014 mang tên mình. Hamilton được Stowe dày công tạo hẳn một ứng dụng di động.

Với suy nghĩ nhân văn, chủ nhân chú mèo này cũng lựa chọn dành số tiền kiếm được từ những hoạt động của Hamilton để làm từ thiện.

6. Snoppybabe: 100.000 bảng Anh/năm

Đây là chú mèo "gây bão" mạng xã hội Trung Quốc và cả trên thế giới khi là một "chàng mèo" nhưng lại sở hữu gương mặt dễ thương, nũng nịu như nàng mèo cái.

Nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt long lanh này, người ta không thể ngờ đây là mèo đực.

Ánh mắt long lanh biết nói, thân hình mũm mĩm và những trò đùa nghịch đáng yêu khiến hình ảnh của chú mèo này thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Ngay sau đó, nó được nhiều hãng thực phẩm dành cho thú cưng mời gọi làm đại diện thương hiệu. Chủ nhân chú mèo còn lập hẳn fanpage để mọi người có thể ngắm nhìn "anh bạn 4 chân" này nhiều hơn.