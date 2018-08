6 ngôi sao quốc tế đã chiến đấu và chữa khỏi bệnh ung thư

Kylie Minogue: Năm 2005, Kylie Minogue được phát hiện có khối u trong cơ thể. Sau khi tiến hành xét nghiệm, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu. Cô chủ động cạo tóc để làm các bước xạ trị và hóa trị nhằm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Tháng 5/2005, nữ ca sĩ Can't Get Out Of My Head tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực và phục hồi hoàn toàn sau đó một năm.