6 'nữ hoàng gợi cảm' qua các thời kỳ của Kpop

Uhm Jung Hwa: Nếu Kim Wan Sun là "nữ hoàng gợi cảm" của nửa đầu thập niên 1990 thì Uhm Jung Hwa chính là người kế thừa danh hiệu trong những năm cuối thập niên này. Uhm Jung Hwa ra mắt vào năm 1993 với vai trò ca sĩ và nhanh chóng được công nhận là một nghệ sĩ có thực lực. Cô sở hữu chuỗi dài các hit đình đám Sad Expectation, A Love Permitted Only by Heaven, Betrayal of the Rose, Tell Me, Poison, Invitation...