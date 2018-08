6 ‘ông lớn’ Hollywood kiếm tiền ra sao trong mùa phim hè 2018?

Universal: Bầy khủng long tiếp tục là “cỗ máy in tiền” hiệu quả đối với Universal. Tập phim Jurassic World: Fallen Kingdom đến nay mang về cho họ 1,29 tỷ USD, và tạm đứng thứ ba trong danh sách các bộ phim ăn khách nhất 2018. Ngoài ra, Universal cũng có thể mở tiệc ăn mừng với Mamma Mia! Here We Go Again. Sau tròn 10 năm, phần hai của bộ phim ca vũ nhạc đình đám vẫn chứng tỏ sức hút mãnh liệt với thành tích hiện tại là 320 triệu USD, bất chấp việc phải ra rạp vào đúng thời điểm hết sức chật chội tại phòng vé. Ảnh: Universal.