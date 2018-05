6 quán cà phê xanh mướt để tránh nóng ở Sài Gòn

1. The Coffee House Signature: Giới trẻ Sài Gòn đã không còn xa lạ với chuỗi cửa hàng cà phê xinh xắn, bắt mắt và hiện đại của thương hiệu The Coffee House. Nhưng gần đây, các bạn trẻ lại dành nhiều sự ưu ái cho The Coffee House Signature - cửa hàng mới toanh ngay trung tâm quận 3. Vậy ở đây có gì đặc biệt? Ảnh: Instagram caominh.quan.