6 tháng đầu năm, HDBank đạt 2.063 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018, HDBank đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.063 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROEA) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAA) của HDBank cũng thuộc top dẫn đầu các ngân hàng có chỉ số sinh lời tốt nhất trên thị trường với 21,11% và 1,74%.

Tính đến 30/6, tổng tài sản HDBank đạt 191.293 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 78,8% kế hoạch 2018. Tổng huy động đạt 167.691 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 79,4% kế hoạch 2018.

Tổng dư nợ đạt 125.130 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cuối năm 2017 và tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 80,3% kế hoạch 2018. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 13,6% cao hơn đáng kể so với 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thuộc nhóm ngân hàng có hệ số CAR cao nhất.

6 tháng đầu năm, HD Bank đạt kết quả kinh doanh ấn tượng.

Bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu, HDBank cũng là ngân hàng có chất lượng tài sản và tín dụng tốt nhất với nợ xấu được kiểm soát chặt, ở mức thấp nhất toàn ngành, riêng lẻ HDBank là 0,93%, hợp nhất với công ty tài chính tiêu dùng là 1,31%.

Ngày 5/1, 981 triệu cổ phiếu HDB của HDBank chào sàn HOSE. Cổ phiếu HDB luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư với lượng giao dịch lớn mỗi phiên, nhất là khối ngoại với lượng mua ròng lớn. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng từ khoảng 21,5% trong ngày đầu chào sàn lên hơn 27%. Thanh khoản bình quân của HDB đạt 4,5 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương 200 tỷ đồng/phiên.

HD Bank dự kiến vượt mục tiêu đề ra năm 2018.

Ngân hàng đã thông qua về thực hiện việc chia cổ tức 35%, trong đó đã thực hiện bằng tiền 13% và dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 22% vào quý 3/2018.

Ngoài những con số tăng trưởng tích cực, HDBank cũng phát triển thêm 119.507 khách hàng cá nhân và 1.005 khách hàng doanh nghiệp; mở rộng thêm 16 điểm giao dịch trong 6 tháng đầu năm, đạt 256 điểm giao dịch trên toàn hệ thống.

Ngày 6/8, HDBank Minh Lương và HDBank Đức Trọng được khai trương tại Kiên Giang và Lâm Đồng.

HDBank liên tục khai trương các điểm giao dịch mới tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trước đó, trong tuần từ 30/7 đến 3/8, HDBank đã lần lượt mở rộng thêm 5 điểm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước: HDBank Trần Đề, HDBank Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng), HDBank Vũng Liêm (Vĩnh Long), HDBank Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận), HDBank Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh). Các điểm giao dịch mới khai trương nằm trong kế hoạch mở mới 45 điểm trên khắp các vùng miền trên cả nước trong năm 2018 của HDBank.

Tại các điểm giao dịch của HDBank đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi dành cho khách hàng như “Xài thẻ đồng thương hiệu - hoàn tiền sành điệu”, “Thanh toán eBanking cùng HDBank - Bay Ngay Vietjet” khi mua vé máy bay Vietjet bằng thẻ HDBank hoặc eBanking, “Bách niên - phát tài” cộng thêm lãi suất cho khách gửi tiết kiệm, “Mở tài khoản mới - Nhận ví tiền - Ưu đãi phí” kích hoạt tài khoản, nhận ngay 5 triệu đồng.