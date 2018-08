6 thương hiệu điện ảnh sắp trở lại sau thời gian dài

MIB (14/6/2019 - 7 năm): Thông tin thương hiệu Men in Black của tài tử Will Smith chuẩn bị có phần phim ngoại truyện đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Song, phải đến mùa thu 2017, kịch bản của dự án mới thực sự được Matt Holloway và Art Marc xây dựng. Do MIB là phần ngoại truyện, hai ngôi sao quen thuộc Will Smith và Tommy Lee Jones không xuất hiện. Thay vào đó, “Thần Sấm” điển trai Chris Hemsworth đảm nhận vai chính, và tái ngộ đả nữ Tessa Thompson sau Thor: Ragnarok (2018). Ảnh: Sony.