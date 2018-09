7 điều fan cần biết về bom tấn 'Captain Marvel'

Hé lộ về quá khứ của đặc vụ SHIELD Phil Coulson: Nhân vật mật vụ Phil Coulson tưởng như đã bỏ mạng trong The Avengers (2012), nhưng sau đó được hồi sinh ở series truyền hình Agents of S.H.I.E.L.D. Đến với Captain Marvel, nhân vật của nam diễn viên Clark Gregg sẽ tái xuất. Trong phim, Phil Coulson vẫn là một đặc vụ non trẻ của SHIELD.