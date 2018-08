8 bộ phim điệp viên hài hước, thú vị không thể bỏ lỡ

The Spy Who Dumped Me (Bạn trai cũ tôi là điệp viên - 2018): Phim là tác phẩm hài hước mang đậm tính giải trí, tràn ngập tiếng cười và tính nữ. Chuyện phim The Spy Who Dumped Me xoay quanh hai cô bạn thân Audrey (Mila Kunis) và Morgan (Kate McKinnon). Bộ đôi vô tình vướng vào vụ truy sát của tổ chức tội phạm quốc tế sau khi phát hiện ra rằng bạn trai cũ của Audrey - mật vụ CIA Drew Thayer (Justin Theroux). Yếu tố hài hước đến từ sự ngây ngô của bộ đôi “gà mờ” trong lần đầu tiên bộ đôi trở thành điệp viên. Đây không chỉ là bộ phim điệp viên hài hước mà được dán nhãn 18+ với hàng loạt câu thoại khá nhạy cảm. Hiện tại, bộ phim đang được công chiếu từ ngày 25/7.