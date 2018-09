8 chi tiết ngớ ngẩn nhất của các bom tấn hè Hollywood

The Nun - Sơ Irene không có liên quan gì với Lorraine Warren?. Khi Taissa Farmiga được chọn vào vai chính của The Nun (Ác quỷ ma sơ), từ khán giả đến giới chuyên gia đều dự đoán nhân vật này có mối quan hệ gần gũi với Lorraine Warren của The Conjuring. Bởi người thủ vai Lorraine là Vera Farmiga, chị gái của Taissa. Hai chị em rất giống nhau, Taissa trông như phiên bản thời trẻ của Vera. Nhưng trong The Nun, đoạn cuối của phim lại cho thấy họ chẳng có gì liên quan với nhau cả.