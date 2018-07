8 địa điểm nhảy bungee mạo hiểm nhất thế giới

Nevis Highwire Bungy, Queenstown, New Zealand: New Zealand là thiên đường cho những người đam mê nhảy bungee. Nằm ngay trên sông Nevis, với độ cao 134 m, Nevis Highwire Bungy là điểm nhảy bungee cao nhất ở New Zealand. Bạn sẽ có khoảng 8,5 giây rơi tự do trong thung lũng Nevis xinh đẹp kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hoang dã và vẻ đẹp bình dị. Ảnh: I.ytimg.com.