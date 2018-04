8 điểm đến ô nhiễm không khí có thể làm hỏng chuyến đi của bạn

Buenos Aires, Argentina: Thành phố lớn thứ 3 ở Nam Mỹ, Buenos Aires có thể dày đặc với sương mù và khói bụi vào những ngày hè nóng bức do khí thải từ những chiếc ôtô chạy bằng dầu diesel. Theo số liệu của tổ chức Y tế Thế giới, chất lượng không khí của thành phố này kém hơn so với Los Angeles, và tốt hơn một chút so với Paris. Ảnh: Ictsd.