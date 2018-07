8 dự án phim chuẩn bị được ra mắt hoành tráng ở Comic-Con 2018

Wonder Woman 1984: Một bom tấn khác thuộc DCEU sẽ được hãng Warner Bros. giới thiệu tại Comic - Con năm nay là phần 2 của Wonder Woman. Đến nay các thông tin về dự án này vẫn được giấu kín ngoài trừ việc sự trở lại của nữ đạo diễn Patty Jenkins, nữ chính Gal Gadot và màn "sống dậy" của nhân vật Steve Trevor do nam diễn viên Chris Pine thủ vai. Đặc biệt, nữ ác nhân chính của phim là Cheetah (Kristen Wiig đóng) cũng vừa được hé lộ cách đây không lâu. Phim sẽ có bối cảnh năm 1984, khi Mỹ và Liên Xô đối đầu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2019.