8 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ sau bão số 4

Mưa lũ sau bão số 4 khiến 8 người chết và 2 người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, sập, phải di dời khẩn cấp.

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết mưa tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau bão số 4 cơ bản đã giảm hoặc hết mưa, lượng mưa đến hết ngày 18/8 phổ biến dưới 10 mm, riêng tại Chi Nê (Hòa Bình) 29 mm; Bất Mọt (Thanh Hóa) 20 mm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh và thành phố, mưa lũ sau bão số 4 làm 8 người chết (Sơn La 2 người do lũ cuốn trôi; Thanh Hóa 1 người do sạt lở đất đá; Nghệ An 5 người do lũ cuốn trôi). 2 người mất tích do lũ cuốn trôi (Sơn La 1 người, Nghệ An 1 người).

Bên cạnh đó, gần 1.600 ngôi nhà bị sập, ngập, phải di dời khẩn cấp; 7.400 con gia súc bị chết (Nghệ An); 723 ha nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiệm trọng do mưa lũ.

Lũ ở Thanh Hoa khiến hàng nghìn hộ dân phải sơ tán. Ảnh: Vietnamnet.

Cơ quan khí tượng cũng cho hay lũ hạ lưu sông Thương, sông Cả đang lên; hạ lưu sông Mã đang dao động ở mức đỉnh; sông Chu, thượng lưu sông Mã và sông Cả đang xuống.

"Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập lụt ở vùng trũng thấp đặc biệt là các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An)", cơ quan khí tượng cảnh báo.