8 nguyên tắc mặc đẹp cho bạn gái khi dự đám cưới

Nguyên tắc 5: So với quần áo, một chiếc váy liền luôn an toàn hơn. So với việc chọn những item rời để kết hợp cùng nhau, một chiếc váy liền sẽ dễ dàng và an toàn hơn nhiều. Váy liền, nếu chọn kiểu dáng phù hợp sẽ giúp người mặc che giấu nhiều nhược điểm về ngoại hình. Vậy nên khi không biết nên mặc gì tới những lễ cưới, cứ chọn một chiếc váy liền đơn giản nhất.