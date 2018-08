8 sao Hàn có cơ hội tham gia bom tấn Hollywood

Claudia Kim: Marvel Studios từng tổ chức cuộc tuyển chọn diễn viên rầm rộ cho một vai phụ tại Hàn Quốc khi bom tấn Avengers: Age of Ultron (2015) đến đây ghi hình. Cuối cùng, Claudia Kim là cái tên may mắn được chọn, và sự nghiệp của cô gái 33 tuổi có nhiều chuyển biến tích cực trong bốn năm qua. Kim mới có mặt ở The Dark Tower (2017) bên cạnh Matthew McConaughey, và tới đây là bom tấn phù thủy Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Tuy nhiên, tất cả cũng mới chỉ dừng lại ở những vai phụ.