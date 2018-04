8.000 cửa hàng Starbucks đóng cửa để đào tạo lại nhân viên

Starbucks chịu mất khoảng 16,7 triệu USD để đóng cửa hàng cho buổi đào tạo nhân viên về chống phân biệt chủng tộc, theo Bloomberg.

Hôm thứ Ba 18/04, Starbucks công bố sẽ đóng cửa hơn 8.000 cửa hàng tại quê nhà Mỹ vào buổi chiều ngày 29/05 để đào tạo nhân viên về “phân biệt chủng tộc”.

Bloomberg tính toán việc đóng cửa 8.000 cửa hàng trong nửa ngày có thể khiến Starbucks thất thoát tới 16,7 triệu USD. Số liệu dựa trên mức doanh thu trung bình của các cửa hàng.

Việc đóng cửa 8.000 cửa hàng trong nửa ngày có thể khiến Starbucks thất thoát tới 16,7 triệu USD.



Thông báo được đưa ra sau scandal ở Philadelphia gây biểu tình vào ngày 15/04 vừa qua. Cụ thể, một quản lý của Starbucks đã gọi cảnh sát bắt hai người da đen vì ngồi đợi bạn mà không gọi đồ.

Giám đốc điều hành Kevin Johnson cho biết, gần 175.000 nhân viên từ hơn một nửa cửa hàng Starbucks trên toàn quốc sẽ tham dự khóa huấn luyện chống phân biệt chủng tộc.

Dù vậy, chỉ những cửa hàng do chính Starbucks quản lý mới bị đóng cửa. Vì vậy, quyết định của Starbucks có lẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến những khách hàng nghiện cà phê hãng này, do khoảng 41% cửa hàng Starbucks (không do công ty trực tiếp quản lý) có thể vẫn hoạt động chiều hôm đó.

“Tôi đã dành vài ngày qua ở Philadelphia với đội ngũ lãnh đạo để lắng nghe cộng đồng, rút ra bài học từ những gì chúng tôi đã làm sai và các bước tiếp theo chúng ta cần phải làm để sửa chữa” - Johnson cho biết. “Đóng cửa hàng để đào tạo nhân viên về phân biệt chủng tộc chỉ là một bước trong cuộc hành trình cống hiến từ mọi cấp độ của công ty và quan hệ đối tác trong cộng đồng của chúng tôi”.

Đây được coi là một trong những scandal lớn nhất của Starbucks khi mà đoạn clip đăng tải vụ việc gây ra sự phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng. Hơn thế, hàng chục người đã tụ tập lại trước cửa tiệm Starbucks để biểu tình lên án vụ việc.

Người quản lý của cửa hàng trên đã gọi cho cảnh sát và nói rằng “2 quý ông” tại cửa hàng đã “từ chối mua đồ và không chịu rời đi”, theo bản ghi âm cuộc gọi tới 911.