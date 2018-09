8X bắt cóc thiếu nữ 17 tuổi chuẩn bị lấy chồng

Hay tin người yêu sắp lấy chồng, Cường (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân, dự tính đưa ra đảo sống nhưng bị cảnh sát truy đuổi, bắt giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (An Giang) đang tạm giữ hình sự Phan Văn Cường (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Hiếu Nghĩa (ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Sáng 3 ngày trước (14/9), Công an TP Châu Đốc nhận được tin báo một thiếu nữ bị nhóm thanh niên bắt cóc tại trạm xe buýt, đưa lên ôtô 7 chỗ tẩu thoát về hướng đi Kiên Giang.

Cường và Nghĩa (ngoài cùng) cùng phương tiện khi bắt giữ cô gái. Ảnh: C.A.

Công an TP Châu Đốc đã phối hợp với cảnh sát giao thông truy đuổi phương tiện này. Khoảng 15 phút sau, cảnh sát chặn được ôtô của nhóm nghi phạm đang lưu thông trên quốc lộ 91, giải cứu thành công thiếu nữ 17 tuổi.

Hai thanh niên trên xe là Cường và Nghĩa được cảnh sát đưa về trụ sở làm việc. Cường khai từng có quan hệ tình cảm với chị Mộng (17 tuổi, đã đổi tên, ngụ cùng huyện) nhưng bị gia đình người này ngăn cấm.

Cường bị bắt tạm giữ khi khống chế, bóc cóc người yêu. Ảnh: C.A.

Gần đây, Cường nghe thông tin người yêu sẽ lấy chồng nên nảy sinh ý định bắt cóc và đưa ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chung sống.

Cường gọi điện thoại cho Nghĩa, thuê ôtô để thực hiện vụ bắt cóc. Sáng 14/9, cả hai phát hiện thiếu nữ tại trạm xe bút ở TP Châu Đốc nên khống chế, đưa lên ôtô rồi tẩu thoát.

Trên đường đi, thiếu nữ này mở cửa kính kêu cứu và được lực lượng cảnh sát giải cứu an toàn.

TP Châu Đốc (chấm đỏ), nơi cảnh sát giải cứu an toàn cho thiếu nữ. Ảnh: Google Maps.