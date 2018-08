9 bộ phim về cá mập đáng xem nhất trong hơn 30 năm qua

The Meg (2018): The Meg là tác phẩm khoa học viễn tưởng mang màu sắc kinh dị do Jon Turteltaub làm đạo diễn. Nội dung phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten, lần đầu xuất bản vào năm 1997. Đây là bom tấn cuối cùng của mùa phim hè 2018 được đầu tư 150 triệu USD. Phim có sự góp mặt của ngôi sao hành động Jason Statham và mỹ nhân Hoa ngữ Lý Băng Băng. Phản ứng từ buổi chiếu sớm của The Meg khá tích cực, và nhiều cây bút cho rằng số đông khán giả sẽ tìm thấy điều mình muốn từ bộ phim là tính giải trí. Chính vì vậy, đây được xem là lựa chọn thích hợp cho khán giả muốn đắm mình trong nỗi sợ hãi với những con cá mập cổ đại Megalodon trong mùa phim hè năm nay. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/8.