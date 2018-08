9 cung đường ngoạn mục nhất thế giới

3. Cung đường Serra do Rio do Rastro, Brazil: Cung đường đèo SC 390 đầy nguy hiểm này chỉ dài 26 km đi qua dãy núi Serra do Rio do Rastro, nhưng thu hút những lái xe từ khắp nơi trên thế giới. Với những khúc cua nguy hiểm, vòng vèo xoắn ốc xuyên qua rừng nhiệt đới hoang sơ, thác nước hùng vĩ, mang đến cho bạn phong cảnh vô cùng ngoạn mục.