9 khoảnh khắc nổi bật trong chuyến thăm Anh của ông Trump

3. Cuộc phỏng vấn: Trong cuộc phỏng vấn với The Sun hôm 12/7, Tổng thống Trump cho rằng kế hoạch đưa Anh rời Liên minh châu Âu của Thủ tướng May "có thể giết chết" viễn cảnh Mỹ và Anh thiết lập thỏa thuận thương mại. Theo ông, Mỹ gặp quá nhiều khó khăn trong việc thương thảo với EU và thậm chí đang siết chặt thương mại với EU vì "họ không đối xử công bằng với Mỹ". Trong khi đó, Thủ tướng May khẳng định, đối với Anh, “không có khối liên minh nào vững mạnh hơn mối quan hệ đặc biệt với Mỹ và sẽ không có đồng minh nào quan trọng hơn Mỹ trong những năm tới”. Ảnh: BBC.