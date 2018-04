9 mỹ nhân cùng So Ji Sub viết câu chuyện tình trên màn ảnh

Shin Min-ah (Oh My Venus - Nữ thần của tôi, 2016-2017): Bộ phim truyền hình Nữ thần của tôi xoay quanh câu chuyện về cuộc đời và tình cảm của cô nàng luật sư 33 tuổi béo phì Kang Joo Eun (Shin Min-ah)và chàng huấn luyện viên thể hình con nhà giàu Kim Young Ho (So Ji Sub). Trước khi đóng cặp trong Oh My Venus, So Ji Sub và Shin Min Ah từng thể hiện diễn xuất ăn ý qua các hợp đồng quảng cáo .