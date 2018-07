9 ngày khám phá xứ kiwi cùng travel blogger Quỷ Cốc Tử

Ngày 6, nam travel blogger du hí tới hồ Pukaki - Mt. Cook. Hồ Pukaki được ví như viên ngọc xanh ở giữa cao nguyên với đỉnh núi phủ tuyết trắng, sông băng và những thảm cỏ trải dài dưới bầu trời bao la. Ánh sáng trong trẻo kết hợp cùng màu xanh lục bảo của hồ đã thuyết phục các nhà làm phim Hollywood 3 lần chọn nơi đây làm bối cảnh của những thước phim bom tấn như The Lord of the Rings và The Hobbit Triloges.