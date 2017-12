9 nữ tiếp viên múa khỏa thân phục vụ khách trong quán karaoke

Giữa đêm khuya, kiểm tra đột xuất quán karaoke Lâm Nhi (TP Quy Nhơn), cảnh sát phát hiện 9 nữ nhân viên đang múa khỏa thân phục vụ khách.

Chiều 28/12, một cán bộ Công an tỉnh Bình Định cho hay cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò của chủ quán karaoke Lâm Nhi (TP Quy Nhơn) về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

"Đây là một trong những vụ việc được phát hiện trong đợt tổng tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp cuối năm và trước Tết Nguyên đán 2018 sắp tới", vị cán bộ nói.

Theo điều tra bước đầu, tối 27/12, các mũi trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định kiểm tra đột xuất các phòng hát tại quán karaoke Lâm Nhi. Tại đây họ phát hiện 9 nữ tiếp viên đang múa khỏa thân, đổ bia lên người "biểu diễn" phục vụ cuộc vui cho khách.

Khai nhận với cảnh sát, chủ quán karaoke này cho hay hầu hết "đội nữ tiếp viên" này ở các tỉnh phía Nam được gọi điện thoại đến phục vụ và thu nhập chủ yếu nhờ từ "tiền bồi dưỡng" của khách.