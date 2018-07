9X bị đâm tử vong ở quán nhậu vỉa hè lúc rạng sáng

Đang ngồi nhậu ở vỉa hè lúc rạng sáng, nhóm của Nhàn và bàn bên cạnh xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Nhàn bị đâm một nhát vào sườn dẫn đến tử vong.

Sáng 14/7, đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đang điều tra vụ một nam thanh niên bị đâm tử vong tại quán nhậu vỉa hè ở đường Lê Quý Đôn vào rạng sáng cùng ngày. Nạn nhân là Lê Khắc Nhàn (23 tuổi, trú TP Huế).

Quán nhậu vỉa hè ở đường Lê Quý Đôn, địa điểm xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Điền Quang.

"Qua điều tra, 2 nhóm này không quen biết nhau, có thể do nhậu say, nhìn đểu dẫn đến đánh nhau. Công an đang điều tra truy bắt nghi phạm đâm nạn nhân tử vong", đại tá Long nói.

Theo công an, vào thời điểm trên, Nhàn cùng bạn đang ngồi nhậu ở một quán nướng cay trên đường Lê Quý Đôn. Tại đây, nhóm của Nhàn và một nhóm (khoảng 7 thanh niên) ở bàn bên xảy ra xích mích dẫn đến đánh nhau. Nhàn bị đối phương đâm một nhát vào sườn.

Bị rượt đuổi, nạn nhân chạy vào Trung tâm thể thao tỉnh thì bất tỉnh do máu ra nhiều. Thanh niên này tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.