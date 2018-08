9X đâm chết bạn gái tại quán karaoke

Đi tìm bạn gái tại quán karaoke rồi xảy ra cự cãi, Dĩ dùng dao sát hại chị Oanh và gây thương tích cho hai người khác.

Ngày 26/8, Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự Nguyễn Như Dĩ (26 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Hóa huyện Thạnh Hóa) về hành vi Giết người. Nạn nhân Võ Thị Kim Oanh (22 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng) là bạn gái nghi can.

Theo thông tin ban đầu, tối 25/8, Dĩ đến quán karaoke ở thị trấn Thạnh Hóa để tìm người yêu. Một số người ở quán nói với anh ta là không thấy chị Oanh.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Ái Loan.

Dĩ sau đó lớn tiếng cự cãi nên bị chủ quán đuổi. Anh ta rút dao chém người này. Bảo vệ chạy đến can ngăn cũng bị Dĩ chém gục.

Nghe ồn ào bên ngoài và biết Dĩ đang kiếm mình, chị Oanh tìm cách chạy ra khỏi quán nhưng bị nghi can chặn lại. Nạn nhân sau đó bị Dĩ đâm nhiều nhát nên tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, Dĩ tìm cách bỏ chạy nhưng bị người dân thị trấn Thạnh Hóa vây bắt giao công an.