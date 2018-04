9X gây ra 20 vụ cướp sa lưới

Bị hại chủ yếu là những người phụ nữ đeo bông tai vàng hoặc nữ học sinh, thanh niên cầm điện thoại thông minh.

Chiều 16/4, đại tá Lê Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho Zing.vn biết đang tạm giữ Võ Văn Vinh (23 tuổi), trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

"Nam thanh niên này gây ra hàng loạt vụ cướp dọc theo tuyến quốc lộ 7A đoạn qua ba huyện Diễn Châu, Yên Thành và Đô Lương, gây hoang mang dư luận. Bị hại chủ yếu là những người phụ nữ đeo bông tai vàng hoặc nữ học sinh, thanh niên cầm điện thoại thông minh", đại tá Thống nói.

Võ Văn Vinh. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Công an huyện Đô Lương nhận được nhiều đơn trình báo của nạn nhân về việc bị cướp khi lưu thông trên quốc lộ 7A. Chỉ trong hơn 20 ngày (cuối tháng 3 đến đầu tháng 4), nhà chức trách địa phương nhận được 5 đơn trình báo.

Đến ngày 11/4, tổ công tác phát hiện nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống với thông tin bị hại cung cấp. Trinh sát bám theo và bắt giữ khi anh ta đang chuẩn bị thực hiện hành vi cướp giật của một phụ nữ đi đường.

Tại cơ quan điều tra, tên này khai là Võ Văn Vinh. Vinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nam thanh niên 23 tuổi khai từ cuối năm 2017 đến khi bị bắt đã gây ra hơn 20 vụ cướp giật trên tuyến quốc lộ 7A. Trong đó, 14 vụ ở huyện Yên Thành, 4 vụ ở huyện Đô Lương và nhiều vụ ở huyện Diễn Châu.