9X 'phê' cỏ dùng dao chém cảnh sát bị thương

Sau khi hút cỏ, Khoa dùng hung khí gây rối trật tự ở khu phố. Nhìn thấy công an đến, 9X này dùng dao chém vào đầu và tay một cảnh sát khu vực.

Ngày 19/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Trần Anh Khoa (27 tuổi, trú ở phường An Cựu) về hành vi Chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Khoa bị công an bắt giữ về hành vi chém người. Ảnh: C.Q.

Trước đó khoảng 20h ngày 10/5, Công an phường An Cựu nhận được tin báo về việc một nam thanh niên có dấu hiệu say xỉn, sử dụng dao, rựa gây rối tại khu dân cư ở kiệt 266 đường Phan Chu Trinh.

Công an phường An Cựu cử lực lượng đến giải quyết sự việc. Thấy công an đến, Khoa liền dùng dao chém liên tục vào một cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố. Hậu quả, công an bị thương tích ở đầu và lòng bàn tay. 9X bị lực lượng công an khống chế.

Tại cơ quan công an, Khoa khai sau khi sử dụng cỏ Mỹ (còn gọi "bồ đà") và rượu, thanh niên này thường bị ảo giác nên đã gây ra sự việc nói trên. Trước đó, Khoa đã đập phá nhiều tài sản và đốt nhà của bố mẹ của mình nhưng người dân kịp thời chữa cháy.