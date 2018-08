9X xin việc làm để trộm vàng, iPhone của ông chủ

Được nhận vào làm việc, thanh niên 26 tuổi lấy trộm vàng, iPhone và tiền của ông chủ rồi bỏ trốn. Nghi can sau đó bị các “hiệp sĩ” tìm thấy, bắt giao công an.

Ngày 10/8, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã bàn giao nghi can Nguyễn Hữu Ngọc (26 tuổi, quê Thanh Hóa) cho Công an phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi can Nguyễn Hữu Ngọc (vòng tròn đỏ) bị "hiệp sĩ" bắt giao công an. Ảnh: N.An.

Theo xác minh ban đầu, anh Trần Công Toại, ngụ thị xã Thuận An, báo với “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải rằng anh nhận Ngọc vào làm việc tại công ty của mình. Ngọc làm việc được một ngày thì trộm vàng, iPhone cùng 5 triệu đồng của anh Toại rồi bỏ trốn.

Nhận tin, “hiệp sĩ” Hải cùng 6 thành viên của đội phòng chống tội phạm Bình Dương vào cuộc truy tìm. Đến 22h30 đêm 9/8, các “hiệp sĩ” phát hiện nghi can đang lẩn trốn ở phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) nên bắt và giao Công an phường Lái Thiêu xử lý.

Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu nghi can 26 tuổi khai nhận hành vi.