'A Quiet Place' và vị cứu tinh cho dòng phim kinh dị hù ma 'rẻ tiền'

Trở thành vị cứu tinh của dòng phim kinh dị sau hàng loạt tác phẩm hù ma dễ dãi và rẻ tiền, "A Quiet Place" khiến khán giả thích thú và ám ảnh với nỗi sợ hãi đến từ sự im lặng.

Trailer bộ phim 'Vùng đất câm lặng' Tác phẩm kinh dị theo chân một gia đình nhỏ buộc phải sinh tồn trong im lặng trước sự xuất hiện của một loài sinh vật đáng sợ.

Khán giả không khỏi bất ngờ trước thành công vang dội của A Quiet Place (Vùng đất câm lặng) của cặp vợ chồng Emily Blunt và John Krasinski khi nhận được “cơn mưa” lời khen từ cả giới phê bình lẫn khán giả.

Sau một tuần ra mắt tại Bắc Mỹ, bộ phim của hãng Paramount Pictures nhanh chóng thu về gần 50 triệu USD tại phòng vé nội địa. Điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi với kinh phí vỏn vẹn 17 triệu USD, bộ phim đang có được thành tích mà ngay cả những bom tấn lớn cũng khó lòng có được.

Tác phẩm kinh dị này cũng trở thành phim có doanh thu mở màn cao thứ hai trong năm nay ở Bắc Mỹ, sau Black Panther. Không chỉ thắng về doanh thu, phim còn được nhận xét là tác phẩm kinh dị xuất sắc nhất trong vòng một năm qua, và cũng có thể là của cả năm 2018 sắp tới.

Phim kinh dị A Quiet Place đang nhận được rất nhiều lời khen từ giới phê bình và khán giả.

Có lẽ từ tác phẩm độc lập Get Out, IT và Split trong năm 2017 đến nay, công chúng mới lại được thưởng thức một bộ phim kinh dị chất lượng, không chỉ là những màn hù dọa thông thường. Điều này phản ảnh một thực tế khác đó là thị trường phim kinh dị của Hollywood đã quá nhàm chán với hàng loạt những tác phẩm hời hợt, rập khuôn.

Và khi khán giả đã quá ngán ngẩm thì A Quiet Place lại được đón nhận như một vị cứu tinh. Một bộ phim kinh dị hiếm hoi có thể làm thoả cơn khát của các tín đồ phim rùng rợn trong suốt thời gian dài.

Số lượng đè bẹp chất lượng

Có đến hơn 10 phim kinh dị ra rạp ở Hollywood tính từ đầu năm 2018 đến nay với đủ mức độ từ phim được đầu tư cao như Insidious: The Last Key, Winchester, Curse of the Witch's Doll đến những phim “dở dở ương ương” kinh phí thấp như The Lodgers, The Lullaby, Do You See Me, The Midnight Man. Nhưng đáng tiếc, không cái tên nào trong số này được đánh giá cao, ngay cả phần 4 của thương hiệu Insidious đình đám.

Nếu như Winchester với sự góp mặt của nữ minh tinh đình đám Helen Mirren bị chê bai nội dung hời hợt, thiếu logic thì phần phim ngoại truyện của Annabelle - Curse of the Witch's Doll bị xem là rẻ tiền và câu khách. Còn các tác phẩm độc lập thiếu đầu tư khác thì lại quá rập khuôn và dễ đoán.

Bộ phim kinh dị về "bà đồng" Elise và con cháu của mình trong Midnight Man được khai thác hời hợt.

Khác với thể loại phim hành động, khoa học viễn tưởng, phim kinh dị tương đối dễ thực hiện hơn. Bằng chứng cho thấy, chỉ với khoảng 20 triệu USD, các nhà làm phim đã có thể cho ra đời những bộ phim dư sức hù dọa khán giả.

Tuy nhiên, bởi chính sự dễ thực hiện đó, vài năm trở lại đây, dòng phim kinh dị Mỹ chỉ quanh đi quẩn lại những màn jump-scare (dọa ma bất ngờ) "rẻ tiền" với những chiêu trò kỹ thuật về mặt hình ảnh, âm thanh.

Nhưng khác với thị hiếu ở các thập niên trước, cái hay của một tác phẩm kinh dị không còn nằm ở mức độ đáng sợ hay không nữa. Thay vào đó, người xem muốn mang được một ít trăn trở, ám ảnh sau khi xem phim chứ không chỉ là những tiếng la toáng, giật mình trong rạp.

Cảm xúc và suy nghĩ của khán giả sau khi xem phim mới chính là yếu tố đắt giá để tạo nên một bộ phim hay mà nhiều nhà làm phim kinh dị bỏ quên. Những yếu tố mang tính xã hội, nhân văn, đánh trúng tâm lý của khán giả đại chúng lại bị bỏ qua hoặc được thêm thắt một cách gượng gạo.

Điều mà Get Out hay IT đã làm được trong năm 2017 để lần lượt lập nên những kỷ lục chưa từng có ở dòng phim kinh dị chính là khắc họa nỗi ám ảnh xuất phát từ bên trong suy nghĩ của con người. Phim không tô vẽ màu mè và biến hóa “xôi thịt” với những con ma đáng sợ di động trên màn ảnh.

Get Out thành công vì đánh vào những vấn đề xã hội và ám ảnh tâm lý của con người.

Nỗi ám ảnh đến từ sự im lặng

A Quiet Place đánh dấu sự thành công của John Krasinski với lần đầu tiên trong vai trò đạo diễn và biên kịch và sự kết hợp thành công với cô vợ xinh đẹp Emily Blunt.

Thành công lớn nhất của phim là tận dụng sự im lặng và biến nó thành một nỗi sợ hãi - một sự sáng tạo dũng cảm trong dòng phim kinh dị vốn ồn ào và nhiều tiếng la hét. Khi con người đã trở nên quen thuộc với các tiếng động ồn ào, những lời nói xung quanh thì khi điều đó trở thành yếu tố sống còn, họ buộc phải đối diện với chính nỗi sợ sâu thẳm bên trong - sự im lặng.

Không chỉ thuần về yếu tố ma mị và tâm linh, phim còn pha chút màu sắc của thể loại phim đấu trí, sinh tồn như Don’t Breathe. Từ phần nhạc nền, tiếng thở, tiếng bước chân, tiếng hú quái dị trong đêm đều để lại ấn tượng mạnh với khán giả.

Tờ Variety nhận xét chất liệu về sự im lặng và tinh tế trong mỗi âm thanh phát ra đã được đạo diễn John Krasinski tận dụng và khai thác triệt để trên màn ảnh. John Krasinski còn tài tình thể hiện sự tương phản trong cảnh cô con gái Regan bị điếc hoàn toàn không hề hay biết có một con quái vật đứng sau lưng cô.

Sự tinh tế trong cách thể hiện sự im lặng của A Quiet Place khiến khán giả ám ảnh.

Trong khi đó, con quái vật bị mù và không hề biết đến sự hiện diện của Regan nếu cô không phát ra tiếng động. Cách sắp xếp làm “đứng tim” khán giả này của đạo diễn được khen ngợi hết lời.

Bộ phim gần như không có lời thoại, chỉ bằng những tiếng động gây ám ảnh đã có thể khuấy động nỗi sợ của người xem. Chính vì thế, nhiều người tin rằng A Quiet Place có thể làm hồi sinh dòng phim câm những tưởng như đã bị lãng quên tại Hollywood.

Thông minh trong cách kể chuyện, tinh tế trong khâu sắp xếp tình tiết cùng một thông điệp văn minh về sự “ồn ào” của con người, A Quiet Place đang được kỳ vọng như một trong những phim kinh dị tốt nhất năm 2018.

John Krasinski thành công trong lần đầu tiên làm đạo diễn.

Cây bút phê bình tờ Screen Rant tin rằng, bộ phim kinh dị có tâm của vợ chồng John Krasinski và Emily Blunt có thể mở ra một “chương phim kinh dị mới”, tránh được sự nhàm chám và rập khuôn như hàng tá tác phẩm gần đây.

Không chỉ vậy, phim còn có sức ảnh hưởng khi có thể thay đổi tư duy xem phim của khán giả. Trong thế giới của A Quiet Place nơi một cái hắt xì cũng khiến bạn mất mạng sẽ khiến người xem bất giác trở nên nhạy cảm hơn với đủ loại âm thanh xung quanh.

Chính vì thế, sau khi xem phim, không ít người sẽ còn ám ảnh với những loại âm thanh, tiếng động mà mình tạo ra từ tiếng cười đùa, hắt hơi thậm chí là tiếng thở.

A Quiet Place dự kiến ra rạp từ ngày 20/4 tới dưới tựa Việt là Vùng đất câm lặng.