Above & Beyond diễn trên sân khấu tương đương tòa nhà 8 tầng tại VN

Lần thứ 2 đến Việt Nam, Above & Beyond sẽ trình diễn trên sân khấu được đầu tư quy mô với chiều cao lên đến 36 m, tương đương tòa nhà cao 8 tầng.

Được thành lập vào năm 2000, Above & Beyond gồm 3 thành viên Jono Grant, Tony McGuinness và Paavo Siljamäki. “Huyền thoại nhạc trance” này là chủ sở hữu các nhãn nhạc dance điện tử Anjunabeats và Anjunadeep, chủ trì một chương trình phát thanh hàng tuần “Group Therapy Radio”. Bộ ba nhiều lần xếp hạng nhất trong danh sách DJ Magazine's Top 100 DJs Poll.

Đây là lần thứ 2 nhóm Above & Beyond tới Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên biểu diễn và gặp gỡ khán giả Hà Nội. Để chuẩn bị cho đêm diễn “NEX Music Festival” với sự tham gia của nhóm nhạc Above & Beyond, sân khấu EDM tầm cỡ đã được hoàn thiện.

Theo đó, tổng diện tích màn hình LED lên đến 1.200 m2, chiều dài sân khấu là 120 m và chiều cao là 36 m. Thiết kế độc đáo này không chỉ đem đến nguồn năng lượng mới mẻ cho các nghệ sĩ mà còn hứa hẹn mang lại trải nghiệm nghe - nhìn đặc biệt cho người yêu nhạc.

Ba thành viên của nhóm Above & Beyond.

Ngoài Above & Beyond, nhiều nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam cũng góp mặt trong sự kiện tôn vinh dòng nhạc EDM này như: bộ đôi DJ người Hà Lan Vicetone, Jono Grant, Pary Favor, Nim&Slim, DJ Minh Trí… Trên sân khấu tương đương tòa nhà 8 tầng, những bản nhạc vang lên sẽ làm hài lòng các tín đồ của dòng nhạc EDM. Hiệu ứng ánh sáng cũng được ứng dụng mạnh mẽ, mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng hơn.

Không chỉ sở hữu dàn line-up ấn tượng, “NEX Music Festival” còn mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt. Lần đầu tiên, người tham dự sẽ được check-in bằng công nghệ QR Code. Công nghệ check-in này từng được áp dụng trong nhiều show diễn EDM hàng đầu thế giới như: Tomorrow Land, Electric Daisy Carnival (EDC), Ultra Music Festival 2018 hay Electric Zoo.

Khán giả tham dự “NEX Music Festival” sẽ được check-in bằng QR code trên vé.

Việc ứng dụng công nghệ check-in bằng QR Code vào đêm diễn lần này là nỗ lực của đơn vị đồng tài trợ - TPBank.

Độc giả có thể download miễn phí QuickPay trên App Store hoặc Google Play để sử dụng trên smartphone. Với ứng dụng này, bạn có thể check-in sự kiện “NEX Music Festival” bằng cách quét mã QR đã được in sẵn trên vé. Ngoài ra, QuickPay có thể sử dụng để thanh toán khi shoping hay chuyển tiền bằng mã QR Code.