Ai là người đưa Justin Bieber từ ca sĩ nhí đến siêu sao quốc tế?

Scooter Braun (37) trải qua những ngày tháng khó khăn nhất khi phải trả mọi hóa đơn cho mẹ con Justin Bieber và đi thuyết phục các hãng đĩa ký hợp đồng với cậu nhóc người Canada.

Nhìn từ bên ngoài, câu chuyện ai đó trở thành ngôi sao nhạc pop giống như phép màu của phù thủy. Một ngày, cái tên của họ vang lên rồi tan vào không khí vì chẳng ai nhận ra. Ngày kế tiếp, tất cả đều mê mệt họ.

Nhưng thực tế, những công việc đằng sau đó phức tạp hơn nhiều, và chẳng có gì là thần kỳ cả. Nhất là với những siêu sao như Justin Bieber, Ariana Grande, Kanye West hay DJ số một thế giới Martin Garrix, đứng sau họ chính một ông bầu với độ nhạy bén phi thường về nền công nghiệp âm nhạc.

Đó là câu chuyện về Scooter Braun, người tặng cho thế giới một vài nghệ sĩ pop nổi tiếng nhất ở thời của họ.

Justin Bieber: Không ai thèm ký hợp đồng vì không phải sao nhí Disney

Justin Bieber chính là thành công lớn nhất và cũng là nghệ sĩ gắn bó nhất với Braun. Nhưng cách mà ông bầu người Mỹ đưa tài năng của cậu bé người Canada đến với thế giới không dễ dàng "sau một đêm" như chúng ta nghĩ? Phải, sự nổi tiếng của Bieber đến từ Internet, nhưng không phải do tự nhiên.

Scooter Braun và Justin Bieber sát cánh bên nhau từ nền tảng. Ảnh: Getty Images.

Một ngày vào năm 2006, Braun tình cờ lướt qua đoạn video của Bieber 12 tuổi trên mạng. "Tôi đang tư vấn cho rapper Akon một nghệ sĩ và đang nghiên cứu sản phẩm của nghệ sĩ đó qua mạng. Khi đang nghe dở bản cover bài Respect của Aretha Franklin, tôi thấy trong danh sách video liên quan có một đứa bé, nhỏ xíu, và tôi nghĩ đó cũng là nghệ sĩ mà tôi đang nghiên cứu. Nhưng khi tôi bấm vào thì là một cậu bé 12 tuổi", Braun kể với Bloomberg vào năm 2014.

Xem xong video đầu tiên, Braun như phát cuồng vì cậu bé xinh trai và không ngừng xem tiếp nhiều video khác. Một trong số đó là bản cover So Sick (Ne-Yo) của cậu bé. "Tôi nhìn thấy ở cậu nhóc Canada này một tâm hồn đặc biệt, tôi chỉ biết cậu ấy có nhân tố đặc biệt", Braun nói.

Sau khi thuyết phục được mẹ của Bieber là bà Pattie Mallette cho con theo nghiệp hát, anh đưa Bieber và mẹ cậu sang Mỹ rồi ký hợp đồng quản lý. "Chúng tôi cùng nhau xây dựng từ nền tảng", Braun khẳng định. Và thứ đầu tiên họ cùng nhau xây dựng là kênh YouTube của Bieber trong suốt 3 năm sau đó. Braun chính là người đứng sau máy quay của một nửa số video mà Bieber đăng lên mạng.

Tất nhiên, lượng xem trên mạng không đủ để một hãng đĩa kiên nhẫn với Bieber và Braun. "Lý do các hãng đĩa chưa muốn ký hợp đồng là cậu ấy chưa xuất hiện trong một chương trình của Disney hay Nickelodeon, và vì trước cậu ấy chưa ai nổi lên nhờ YouTube cả", Braun nhớ lại.

"Tôi quản lý cho cậu ấy từ lúc YouTube mới có 70.000 lượt xem chứ không phải 50 triệu". Ảnh: Billboard.

Thời gian đó, Braun chi trả cho mọi hóa đơn của mẹ con Bieber và cũng khá thiếu thốn. Nhưng cuối cùng Bieber đã bật lên nhờ tiềm lực ngôi sao ít ai có được. Những video của cậu bé được các ngôi sao thời đó như Justin Timberlake và Usher để ý.

Sau khi có được hợp đồng sản xuất nhạc với Usher, Bieber được Braun gới thiệu đến L.A.Reid, ông trùm hãng đĩa Island Def Jam. Tại đây, cậu được ký hợp đồng thu âm.

Hợp đồng đó đã giúp khởi động sự nghiệp của Bieber với tư cách một nghệ sĩ chuyên nghiệp chứ không phải cậu bé mê hát nào đó trên mạng. Theo Braun, tất cả đều đến từ nỗ lực của anh và khách hàng thân thiết của mình.

"Đám trẻ con tìm thấy cậu ấy không phải nhờ đài phát thanh, không nhờ Def Jam hay nhờ tôi giới thiệu, mà vì thời đại của chúng ta đã để cậu ấy tự giới thiệu mình trước thế giới qua Internet. Thương hiệu Bieber được xây dựng dựa trên truyền miệng", Braun nhận định.

4 album và gần một thập kỷ sau đó, thương hiệu Bieber đã trở nên mạnh hơn bao giờ hết, mạnh nhất trong tất cả những nghệ sĩ đồng trang lứa.

Justin Bieber may mắn có người quản lý nhìn thấy tiềm lực ngôi sao của anh từ khi anh mới 12 tuổi. Ảnh: People.

Ariana Grande: Người nhỏ xíu và quãng giọng khó tin

Với nhiều ngôi sao dưới trướng, Braun được cho là có bàn tay chạm đâu cũng thành vàng. Nhưng thực tế không như chuyện thần thoại. Braun đơn giản là nhờ Bieber giới thiệu các tài năng mới. Và có một cô gái Canada là Carly Rae Jepsen với hit Call Me Maybe. Trước đó, Bieber chưa tâm đắc với nghệ sĩ nào như vậy.

Sau khi xem hàng loạt video của Repsen, Braun quyết định mang cô về hãng đĩa do anh mới lập ra, Schoolboy Records. Và anh còn sòng phẳng đến mức chia hoa hồng cho Bieber từ bản hợp đồng của Repsen với tỷ lệ 50-50. Tiếp đó? Call Me Maybe của Repsen trở thành đĩa đơn bán chạy nhất năm 2012. Kiss, album đầu tay của cô, lên đến hạng 6 Billboard.

Về sau, các sản phẩm khác của Repsen khó đạt được thành công như vậy, nhưng cô vẫn được giới phê bình tán dương. Điều đó chứng tỏ chiến lược của Braun đi đúng hướng.

Carly Rae Jepsen không còn nổi tiếng như trước nhưng lai đi đúng hướng về nghệ thuật. Ảnh: Elle.

Tiếp theo, Braun đi theo hướng quen thuộc: chọn một ngôi sao Nickelodeon và biến người đó thành sao. Nhưng không hề tình cờ, người anh chọn lại là cô gái có chất giọng "diva" nhất trong thế hệ của mình: Ariana Grande. Và cách thức anh phát hiện ra cô gái cũng quen thuộc: qua một loạt video mà cô đăng lên mạng.

"Tôi nhìn thấy cô gái này trên mạng suốt, và biết cô ấy có liên quan đến Nickelodeon, rồi thấy ở các lễ trao giải nhỏ và phát hiện ra cô ấy có sức hút kỳ lạ", Braun nói về Grande, "Tôi bắt đầu xem các video và hoàn toàn bị thu phục bởi giọng hát khó tin của cô ấy, thêm quãng giọng rộng đến kỳ quặc và còn có thể hát live thoải mái".

Scooter Braun thân thiết bên Ariana Grande. Ảnh: Getty Images.

Thêm một ấn tượng khó quên khác: "Cô ấy nhỏ xíu nên khi giọng hát đó cất lên, khó mà tin được nó lại đến từ một con người nhỏ bé như thế".

5 năm, 3 album và rất nhiều hit đã đưa Grande bay cao đến vị trí siêu sao. Braun ở bên cô, dẫn dắt cô đi qua những bi kịch như vụ khủng bố ở Manchester, Anh. Sắp tới, họ sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong album thứ tư của nữ ca sĩ là Sweetener, ra vào tháng 8.

Mặc dù vậy, không phải thành công nào của Braun đều lâu bền. Năm 2012, anh nhảy vào giành một bản hợp đồng với ngôi sao Kpop Psy sau khi bản hit Gangnam Style làm mưa làm gió khắp thế giới. "Có một lý do để ký hợp đồng này: để trở thành một phần của lịch sử", anh tự tin tuyên bố.

Nhưng, đã bao lâu kể từ khi khán giả được chứng kiến một hit của Psy?

Dù sao, khi đã là một ông bầu mát tay, bạn có quyền mạo hiểm. Braun vẫn là một trong những kẻ nhào nặn nên nhạc pop Mỹ hiện tại, và luôn khiến công chúng phải mong chờ.