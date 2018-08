Ai là người nắm giữ 2.797 chìa khóa của bảo tàng Vatican?

Mỗi ngày, bảo tàng Vatican đón khoảng 28.000 du khách đến tham quan các phòng trưng bày và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật ở đây, chẳng hạn như Hall of the Animals, một "sở thú đá" với nhiều tượng điêu khắc quý do Giáo hoàng Pius VI lập nên.