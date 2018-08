Ai là người Việt đầu tiên giành huy chương vàng ASIAD?

Câu 3. Thành phố nào được tổ chức kỳ ASIAD đầu tiên? Seul

Tokyo

New Delhi

Bắc Kinh Kì ASIAD đầu tiên được tổ chức tại thành phố New Delhi (Ấn Độ) từ ngày 4 đến 12/3/1951. Trước đó, sự kiện này được dự định diễn ra vào năm 1950 nhưng phải hoãn lại do việc chuẩn bị chậm trễ. Kỳ Asiad này có 489 vận động viên đến từ 11 quốc gia.