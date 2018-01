Ẩm thực đậm phong vị Nhật trong không gian xứ phú tang

Nếu là tín đồ của các món Nhật, chắc chắn thực khách sẽ không thể bỏ qua món nướng than hoa hay sushi, vốn được mệnh danh là quốc hồn quốc túy của Nhật Bản.

Ẩm thực Nhật Bản được biết đến bởi sự nhẹ nhàng, thanh tao và đầy tinh túy, cầu kỳ từ hình thức đến hương vị trong mỗi món ăn. Tại hai nhà hàng Tasaki BBQ và Sushi Kei, thực khách sẽ được cảm nhận và khám phá đầy đủ nét đặc trưng của ẩm thực xứ phù tang ngay giữa lòng Sài thành.

Tasaki BBQ phục vụ các món nướng than hoa thượng hạng theo phong cách Nhật Bản.

Tasaki BBQ đem đến không gian ẩm thực nướng đầy cuốn hút. Tại đây, thực khách nhớ dùng thử món thịt bò Wagyu thượng hạng, từng làm nức lòng bao người yêu thích ẩm thực nướng Nhật Bản. Gắp một miếng thịt vừa chín tới, chấm ngập trong nước sốt đặc biệt tại Tasaki BBQ, thực khách sẽ tận hưởng cùng lúc vị ngọt đậm đà trong từng thớ thịt, cùng hương thơm tan chảy đến từng giác quan.

Điều đặc biệt tại nhà hàng này là nghệ thuật nướng chín thịt trên than hoa độc đáo, vừa làm tăng độ đậm đà, vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Với những tín đồ đam mê ẩm thực Nhật Bản, phong cách nướng than hoa không đơn thuần là những món ăn ngon miệng mà còn mang cả một nền ẩm thực tinh tế xứ phù tang.

Set thịt bò Waguy tươi ngon tại Tasaki BBQ.

Còn nếu đến nhà hàng Sushi Kei, thực khách không thể bỏ qua sushi và sashimi - hai món ăn đặc trưng của ẩm thực Nhật. Ngoài việc sử dụng nguồn nguyên liệu thượng hạng để chế biến đa dạng món ăn, việc bày biện sashimi và sushi bắt mắt, tỉ mỉ cũng là cách để các đầu bếp “mê hoặc” thực khách. Mỗi miếng sushi, sashimi chứa đựng rất nhiều tinh tế, kỳ công và tình yêu được gửi gắm của người đầu bếp.

Set sushi tổng hợp nhiều màu sắc, hấp dẫn tại Sushi Kei.

Chưa nói hết sức hấp dẫn ẩm thực, không gian của Tasaki BBQ và Sushi Kei cũng mang lại dấu ấn rất đặc trưng của đất nước Nhật Bản. Cách bài trí sang trọng, tươi vui nhưng không kém phần ấm cúng khiến thực khách như đang được thưởng thức ẩm thực ngay tại đất nước mặt trời mọc.

Không gian này rất thích hợp cho những buổi hẹn với đồng nghiệp, bạn bè hay sum họp cùng gia đình. Chắc chắn bạn sẽ có khoảng thời gian dùng bữa thật vui vẻ và đáng nhớ cùng những người thân yêu trong không gian này.

Không gian sang trọng được thiết kế với tông màu trầm ấm tại Tasaki BBQ rất thích hợp cho những buổi gặp gỡ đối tác, đồng nghiệp hay sum họp gia đình.