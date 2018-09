An Nguy: Diễn kém, tin đồn yêu đồng giới và lùm xùm với Kiều Minh Tuấn

Trước vụ yêu Kiều Minh Tuấn gây tranh cãi, An Nguy bị đồn có người yêu đồng giới lâu năm tên là Alex, và sau 3 năm, nỗ lực vào showbiz của cô vẫn chưa có thành công đáng kể.

Nhiều người cho rằng, việc An Nguy vào showbiz được vài năm nhưng chưa thành công phần lớn nguyên nhân đến từ bản thân cô. Xuất thân là vlogger có tiếng, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng An Nguy chưa chứng tỏ được khả năng phù hợp với các lĩnh vực cô tham gia từ thời trang đến diễn xuất.

Còn về tình cảm, dù chưa công khai bằng lời nói trên báo chí nhưng lâu nay, mối quan hệ giữa An Nguy và Alexandra Ng vẫn được người hâm mộ tin rằng là tình yêu. Thậm chí, cả hai còn được cho rằng sống cùng nhau tại Mỹ và đã đính hôn.

3 năm vào showbiz vẫn chưa có thành công đáng kể

Có mặt tại buổi họp báo phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con được diễn ra vào tháng 8, nhiều nhà báo bày tỏ sự bất ngờ khi An Nguy được mời đóng vai nữ chính. Lý do vì diễn xuất của nữ vblogger mang tiếng là dở, khó có thể đảm nhận một vai phụ chứ chưa nói đến vai chính. Có thể, vai một người mẹ đơn thân với nhiều cung bậc cảm xúc trong phim là chiếc áo quá rộng với cô.

Và trong buổi họp báo, An Nguy cũng không làm được nhiều để giảm bớt những hoài nghi đó. Cô im lặng và ấp úng gần 5 phút khi được hỏi những câu cơ bản về vai diễn hay nhận xét về bạn diễn Kiều Minh Tuấn. Một nguồn tin có mặt tại sự kiện cho biết, cô chỉ biết cười phá lên trên micro chứ không thể trả lời một câu trôi chảy.

An Nguy không trả lời nổi 1 câu mà chỉ biết cười trừ trong buổi họp báo Chú ơi, đừng lấy mẹ con. Ảnh: Bá Ngọc.

Còn Kiều Minh Tuấn, khi được hỏi về An Nguy, cũng chỉ nói ngắn gọn: "Cô ấy không phải là diễn viên chuyên nghiệp nên có nhiều cảnh ban đầu đóng chưa tốt, nhưng sau vài lần diễn thì đã dần tốt lên".

Trong khi đó, khi phỏng vấn diễn viên Lan Hương (Sống chung với mẹ chồng), người đóng vai mẹ của An Nguy trong phim, hay các diễn viên nhí của Chú ơi, đừng lấy mẹ con, báo chí nhận được những câu trả lời chi tiết và cặn kẽ hơn nhiều.

Nói với 1 tờ báo, An Nguy cho biết nếu gọi cô là diễn viên thì "hơi quá". Còn nhớ, vai diễn đầu tay của cô trong phim Chờ em đến ngày mai (đóng cùng Trấn Thành) mờ nhạt đến nỗi trôi tuột ra khỏi trí nhớ của khán giả. Điều khiến nhiều người thắc mắc là nếu nhận thức được khả năng diễn xuất hạn chế của mình, vì sao cô lại nhận vai nữ chính có phần "gánh phim" như trong Chú ơi, đừng lấy mẹ con.

Bình luận trên Zing.vn, một độc giả cũng kêu gọi An Nguy "rời showbiz tìm công việc khác", dựa trên thực tế là cô "diễn dở, làm MC chẳng biết nói gì".

Chưa rõ diễn xuất của An Nguy trong phim có tiến bộ hay không nhưng trước mắt, phim đang bị kêu gọi tẩy chay. Ảnh: NSX.

Khán giả này đang nhắc đến chương trình Cuộc chiến mỹ vị của VTV do An Nguy và Will dẫn chương trình. Trong khi chương trình đòi hỏi sự hoạt ngôn và kiến thức về ẩm thực, An Nguy lại là người chưa từng chứng tỏ được khả năng ăn nói, bị nghi ngờ sẽ trở thành thảm họa. Kết quả, cô và Will chỉ dẫn 16 số rồi nghỉ, bị thay thế bằng cặp MC Phí Linh và Minh Xù.

Khi làm MC, An Nguy một lần nữa nhận được phản hồi không tốt ở mỗi số. Cô bị nhận xét là nhạt, "tay ngang", hỏi khách mời nhiều câu thiếu tinh tế, thậm chí nhiều lúc vai trò còn hơi thừa thãi, "lên vlog nói nhiều lắm mà sao ở đây đơ vậy".

Có thể thấy, vào showbiz là việc không hề dễ dàng đối với nữ vlogger từng có thời gian nổi tiếng bậc nhất đối trong mắt giới trẻ Việt Nam như An Nguy. Sau 3 năm trong showbiz, tính từ chương trình The Face năm 2016 cũng dính khá nhiều tai tiếng, cô vẫn chưa đạt thành công nào đáng kể.

Từ tin đồn yêu đồng giới đến lùm xùm yêu Kiều Minh Tuấn

Tin đồn yêu đồng giới của An Nguy không hề vấp phải sự phản đối từ cư dân mạng, mà ngược lại, còn được ủng hộ và chúc mừng. Khác với Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, An Nguy và Alex dù không công khai lên truyền thông thừa nhận yêu nhau nhưng trong mắt người hâm mộ, lâu nay vẫn tạo được hình ảnh là một cặp đẹp đôi, gắn bó.

Năm 2014, An Nguy viết tâm thư công khai giới tính của mình là song tính, tức có thể nảy sinh tình cảm với nam hoặc nữ. Cô cũng bắt đầu xuất hiện cạnh Alex, thường xuyên đăng tải hình ảnh bên nhau của cả hai lên trang cá nhân.

An Nguy và Alex, người được đồn là người yêu đồng giới của cô. Ảnh: Instagram nhân vật.

Thêm vào đó, thời gian gần đây, nữ vlogger còn thường xuyên đăng ảnh chung với 1 bé gái, tuyên bố đây là "thành viên mới của gia đình". Trong buổi họp báo phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con, cô cũng tình cờ tiết lộ mình giống nhân vật trong phim ở chỗ đang làm mẹ, nuôi con nhỏ.

Cho dù chưa thành công trong showbiz nhưng nhờ chuyện đời tư ít thị phi, An Nguy vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Chính vì vậy, thông tin cô và Kiều Minh Tuấn tuyên bố yêu nhau khiến khán giả "ngã ngửa". Bởi, nếu như vậy, An Nguy và Kiều Minh Tuấn đều là người thứ 3 trong chuyện tình hiện tại của người kia.

An Nguy cũng lấp lửng chuyện nhận nuôi 1 bé gái gần đây. Ảnh: Instagram nhân vật.

Việc An Nguy thoải mái trải lòng về chuyện riêng tư và trả lời khá trôi chảy những câu hỏi khó về mối tình ngang trái cũng khiến nhiều người ngờ vực có kịch bản dàn dựng đằng sau, bởi như đã nói, cô thường ấp úng và kiệm lời trước báo chí.

Khi còn làm vlogger, An Nguy gây ấn tượng với công chúng vì vẻ cá tính, mạnh mẽ và thẳng thắn bao nhiêu, thì đến khi vào showbiz, cô nhạt nhòa bấy nhiêu. Và việc công khai tình cảm với Kiều Minh Tuấn là một cú sốc, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "An Nguy đang làm gì với hình tượng của mình?".

Trong một vlogger, An Nguy từng đưa chủ đề người thứ 3 ra thảo luận. Cô bày tỏ quan điểm gay gắt: "Kiểu người thứ 3 đáng ghét nhất chính là đã biết người kia có người yêu nhưng vẫn cố tình tiến đến. Lúc đi chơi với nhau lại còn hỏi là: "Anh đi với em thế này, bạn gái anh có ghen không?" Sao không tự hỏi nếu đó là mình thì có ghen không? Lại chả ghen!".

Việc công khai yêu Kiều Minh Tuấn bất chấp dư luận trước mắt rõ ràng chưa mang lại điều tốt lành cho tên tuổi An Nguy. Từ một nhân vật show bị đánh giá là khá nhạt, chưa nổi bật, cô trở thành đối tượng ném đá của nhiều người. Nhiều người cho rằng cô chưa kịp tạo nên hình tượng rõ nét trong showbiz thì đã vội đánh mất hình tượng với vụ lùm xùm này.

Hiện chưa rõ số phận của bộ phim mà cô đóng vai chính sẽ ra sao khi ra rạp.

Trailer bộ phim 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con' Tác phẩm gia đình - hài hước có sự tham gia của An Nguy và Kiều Minh Tuấn trong vai chính.