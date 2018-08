An Nguy: 'Tôi diễn đơ và dở thật đấy'

An Nguy thừa nhận lần đầu đóng phim cô thấy mình diễn dở, đơ. Cô cũng không hiểu vì sao đạo diễn Đinh Tuấn Vũ vẫn mời cô đóng phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" cùng Kiều Minh Tuấn.

An Nguy trở về Việt Nam sau thời gian ở Mỹ. Cô cho biết đang có cuộc sống ổn định ở xứ cờ hoa. Tuy nhiên với niềm đam mê phim ảnh, An Nguy sẵn sàng về để được đóng phim. Cô khẳng định vẫn tiếp tục đóng phim kể cả bị khán giả chê bai về diễn xuất.

- Vai diễn đầu tay của chị trong phim "Chờ em đến ngày mai" bị khán giả chê diễn đơ, diễn dở. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của chị khi tham gia "Chú ơi đừng lấy mẹ con" thế nào?

- Lần đầu đóng phim, tôi cũng thấy mình đóng đơ và dở thật. Tôi còn nghĩ đóng đơ thế này lần sau không có đạo diễn nào dám mời mình. Nhưng không hiểu sao, Đinh Tuấn Vũ vẫn chấp nhận trao cho tôi cơ hội thứ hai.

Nhìn lại vai diễn cũ, tôi có thể diễn chưa đạt nhưng tôi thích và cảm thấy hợp với vai đó, chỉ là tôi chưa biết cách lấy cảm xúc thế nào.

Tôi cho rằng một tác phẩm thất bại thì diễn viên chỉ là phần nhỏ, mạo hiểm thuộc về đạo diễn nên Đinh Tuấn Vũ đã tin thì tôi cứ tham gia. Khi Vũ trao cơ hội, tin tưởng mình thì không có lý do gì tôi lại không tin tưởng bản thân. Tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều vì cơ hội này không dễ dàng có được.

An Nguy và Kiều Minh Tuấn tại buổi showcase phim. Ảnh: Bá Ngọc.

- Nhưng khán giả sẽ đặt dấu hỏi lớn về việc đạo diễn bất chấp chị diễn đơ, vẫn mời chị đóng chính, trong khi trên thị trường có thừa diễn viên nữ xinh đẹp, diễn tốt hơn chị rất nhiều?

- Về tình cảm riêng tư thì tuyệt đối chúng tôi không có gì cả. Tại sao mọi người cứ suy nghĩ là con trai, con gái thì không thể làm bạn trong sáng được? Ngoài công việc, tính tôi và Vũ rất hợp nhau. Tôi thẳng thắn và nhiều khi còn cãi nhau to với cậu ấy về các vấn đề và cả kịch bản. Khi chúng tôi hiểu nhau, Vũ sẽ biết cách lái tính cách nhân vật hợp với tôi.

Nhưng nói thật, tôi cũng không biết vì sao Vũ có niềm tin tôi sẽ đóng tốt hơn so với những gì đã thể hiện trước đó.

- Vai diễn bà mẹ đơn thân đòi hỏi chị phải diễn tâm lý nặng, trong khi đó kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi, chị có sợ một lần nữa lại bị ném đá là thảm họa diễn xuất?



- Tôi thể hiện tính cách của bà mẹ đơn thân trong phim theo cách của tôi, chứ không phải theo số đông của mọi người. Tính cách của tôi ngoài đời khá lạnh lùng. Tình cảm của tôi khi dành cho ai đó cũng để ở trong lòng nhiều hơn thể hiện ra bên ngoài.

Ví dụ tôi có nhận làm mẹ đỡ đầu cho con của người bạn. Tôi yêu em bé rất nhiều. Tuy vậy tôi không như người mẹ khác là vồ vập thể hiện tình cảm với con mình. Tôi thương em, muốn điều tốt nhất cho bé và tự thực hiện. Vì vậy trong phim tôi cũng thể hiện như thế. Trên phim trường, với diễn viên nhí Huy Khang, tôi cũng rất rõ ràng. Lúc đùa thì tôi rất lầy nhưng vẫn nghiêm khắc khi cần. Và lúc nào tôi nghiêm thì cậu bé cũng sợ lắm đấy.

- Cậu bé Huy Khang từng nhận xét "mẹ An chửi thề ít lắm", thực hư thế nào?

- Cậu bé nói thế không có nghĩa là chê tôi đâu. Chúng tôi đã có những ngày quay vất vả nhưng vui. Chuyện nóng giận và nói những lời không hay thì ai chả có. Tôi cũng là người bình thường.

Trong vai mẹ cậu bé, tôi cũng có nóng giận chứ đâu phải là thánh. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất ở người mẹ là yêu thương, chăm sóc tốt cho con mình. Ngoài ra, người mẹ đó làm gì chăng nữa cũng chấp nhận được.

Trong đoàn phim cũng có người chửi thế mà. Trên đời này có ai mà không chửi thề đâu.

An Nguy khẳng định coi Kiều Minh Tuấn như anh trai.

- Hai vai diễn đầu tay chị đều đóng với hai diễn viên hài nổi tiếng - Trấn Thành và Kiều Minh Tuấn. Sự khác nhau giữa hai người như thế nào trong mắt chị?

- Khi làm chung, anh Trấn Thành đem tới cho tôi cảm giác là một sư phụ, người thầy còn anh Kiều Minh Tuấn như người anh, người thân của mình. Tôi không so sánh hai anh mà đó chỉ là cảm giác khi tiếp xúc với những người khác nhau.

- Từ hiện tượng trên mạng, chị được đóng vai chính trong phim điện ảnh dù nhận nhiều lời chê. Mọi thứ đến với chị do may mắn hay chỉ thức thời?

- Tôi không phủ nhận mình may mắn nhưng may mắn sẽ không thể kéo dài mãi được. Bản thân phải cố gắng nhiều trong mỗi việc mình làm. Hy vọng sau bộ phim này, khán giả sẽ nhìn nhận khả năng diễn xuất của tôi tốt hơn so với trước.

Tôi chọn một nửa thời gian sống ở Việt Nam, còn lại ở Mỹ. Mọi người thấy, thỉnh thoảng tôi mới đóng phim nên thu nhập từ nghệ thuật không thể là nguồn thu chính của tôi. Tôi còn phải làm nhiều việc khác ở Mỹ để lo cho cuộc sống, tương lai của mình.