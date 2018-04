Angelina Jolie dẫn đầu danh sách phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới

Ca sĩ Madonna xuất hiện lần đầu với tư cách vũ công vào năm 1977, sau đó chuyển sang ca hát và trở thành ngôi sao sáng chói trên bầu trời âm nhạc. "Nữ hoàng nhạc pop" 59 tuổi nổi danh trong việc phá bỏ giới hạn nội dung ca từ văn hóa âm nhạc đại chúng. Xuyên suốt sự nghiệp, Madonna sáng tác hầu hết các ca khúc của mình, có một số đĩa đơn giữ vị trí đầu tại các bảng xếp hạng như Like a Virgin, Into the Groove, 4 Minutes,.. Bà mẹ 6 con được công nhận là nữ nghệ sĩ thu âm bán chạy nhất mọi thời đại theo Kỷ lục Guinness.