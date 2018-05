Ảnh hậu gia thế 'khủng' Hàn có tình mới sau khi chia tay tài tử Anh?

Ảnh hậu 39 tuổi Bae Doo Na được cho là đang hẹn hò với diễn viên tân binh Son Seok Goo sau khi chia tay bạn trai là tài tử người Anh Jim Sturgess.

Sáng 23/5, Ilgan Sports đưa tin minh tinh 39 tuổi Bae Doo Na đang hẹn hò nam diễn viên Son Seok Goo. Theo trang này, họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ năm 2017 sau khi hợp tác trong bộ phim Sense 8 do Netflix sản xuất.

Son Seok Goo hiện là diễn viên thuộc quyền quản lý của công ty Saetbyul-dang Entertainment. Đây cũng là đơn vị đại diện của Bae Doo Na, hai người là đồng nghiệp cùng công ty.

Bae Doo Na là đàn chị cùng công ty và thường đăng tải nhiều hình ảnh thân thiết với Son Seok Goo lên mạng xã hội.

Nguồn tin của Ilgan Sports khẳng định cặp diễn viên thường đăng ảnh thân thiết lên trang cá nhân. Nguồn tin này tiết lộ: "Họ yêu nhau thoải mái, không quan tâm ý kiến hay cái nhìn của người khác".

Căn hộ riêng của Bae Doo Na nằm ở khu Dongbingo - Seoul. Son Seok Goo thường xuyên đến chơi với cô tại nhà riêng. Nam diễn viên vừa ra mắt năm 2014 và mới chỉ tham gia 4 bộ phim nên không nhiều người nhận ra anh. Do đó, Son Seok Goo có thể thoải mái đi lại và hẹn hò mà không bị công chúng nhận ra.

Trước tin tức trên, công ty của 2 diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Theo người đại diện, Bae Doo Na và Son Seok Goo chỉ là bạn bè thân thiết và thường xuất hiện cùng nhau do hoạt động chung công ty.

Bae Doo Na sinh năm 1979, là một trong những nữ diễn viên tài năng và có tiếng nói bậc nhất showbiz Hàn. Cô đăng quang ngôi vị Ảnh hậu cao quý từ năm 23 tuổi với bộ phim thanh xuân Take Care Of My Cat.

Bae Doo Na trở thành ngôi sao hạng A của điện ảnh châu Á với loạt phim đình đám Đường hầm, Quái vật sông Hàn, Búp bê hơi…Những năm gần đây, cô có cơ hội tham gia vào các tác phẩm được đầu tư kinh phí lớn tại Hollywood như Cloud Atlas (2012) và Jupiter Ascending (2015).

Bae Doo Na khi còn hẹn hò với tài tử người Anh Jim Sturgess.

Minh tinh 39 tuổi còn được biết đến là một trong những ngôi sao có xuất thân danh giá nhất Hàn Quốc. Cô là con gái phó chủ tịch tập đoàn về sản xuất nông nghiệp lớn tại Hàn Quốc và có mẹ là diễn viên nhạc kịch Kim Hwa Young.

Khi tham gia Cloud Atlas, Bae Doo Na nảy sinh tình cảm với bạn diễn Jim Sturgess. Họ là cặp "phim giả tình thật" được khen đẹp đôi và nhận nhiều sự quan tâm của báo chí châu Á.

Tuy nhiên, Bae Doo Na và Jum Sturgess tuyên bố chia tay vào đầu năm 2016 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Sau Sturgess, cô chưa chính thức thừa nhận mối quan hệ tình cảm nào khác.

Son Seok Goo sinh năm 1983, anh khởi nghiệp khá muộn khi mãi đến năm 31 tuổi mới có tác phẩm điện ảnh đầu tay. Đến nay, nam diễn viên vẫn được tính là tân binh khi mới chỉ "bỏ túi" vỏn vẹn 3 bộ phim và một vai diễn khách mời trong bộ phim của Jang Dong Gun Suits.

Son Seok Goo là diễn viên bổ sung cho phần 2 bộ phim Sense 8. Trong khi đó, Bae Doo Na là diễn viên chủ chốt ngay từ phần 1 của tác phẩm. Họ gặp nhau và trở nên thân thiết trong quá trình quay phim tại nước ngoài.